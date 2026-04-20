เฝ้าระวังสูงสุด! "พื้นที่ตอนเหนือญี่ปุ่น" อาจเกิดแผ่นดินไหวใหญ่มาก หวั่นแรงถึงระดับ 8.0

เอเจนซี/MGR Online - กรมอุตุฯ ญี่ปุ่น ประกาศเฝ้าระวังแผ่นดินไหวขั้นสูงสุด บริเวณนอกชายฝั่งฮอกไกโด/ซันริคุ หลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขนาด 7.5 นอกชายฝั่ง เผยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด Megaquake ระดับ 8 ขึ้นไปในพื้นที่ทางตอนเหนือ เตือนประชาชนใน 7 จังหวัดตอนเหนืออย่าประมาทเป็นอันขาด
ช่วงเวลา 18.00น. วันนี้ (20 เม.ย. 69) ตามเวลาในประเทศไทย สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนให้ระวังแผ่นดินไหวใหญ่มากที่อาจเกิดขึ้นทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ทางสำนักงานระบุว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่มากตามแนวร่องทะเลลึกสองแห่งในมหาสมุทรแปซิฟิก คำเตือนดังกล่าวครอบคลุม 182 เมืองเล็กและเมืองใหญ่ ตั้งแต่จังหวัดฮอกไกโดจนถึงชิบะ
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ เวลา 16.52น. ตามเวลาท้องถิ่น (14.52น. ตามเวลาในไทย) สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.5 นอกชายฝั่งซันริคุ โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ในทะเลที่ระดับความลึก 10 กิโลเมตร โดยทางการประกาศเตือนภัยสึนามึในหลายพื้นที่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยต่อมาได้ประกาศ "ข้อมูลเฝ้าระวังแผ่นดินไหวตามมาบริเวณนอกชายฝั่งฮอกไกโด/ซันริคุ" สำหรับพื้นที่ชายฝั่งตามแนวร่องลึกญี่ปุ่น (Japan Trench) และร่องลึกคูริล (Kuril Trench) ทันที โดยนี่ถือเป็นการประกาศครั้งที่สองนับตั้งแต่เริ่มใช้ระบบเตือนภัยป้องกันภัยพิบัตินี้ในปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ว่า ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (Megaquake) ระดับ 8 ขึ้นไปในบริเวณดังกล่าวได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอให้ประชาชนอย่าละเลยความประมาทเป็นอันขาด
ตามรายงานอย่างเป็นทางการ พื้นที่เฝ้าระวังในครั้งนี้ครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ ฮอกไกโด, อาโอโมริ, อิวาเตะ, มิยางิ, ฟุกุชิมะ, อิบารากิ และชิบะ รวมทั้งสิ้น 182 เมือง (เทศบาล) โดยกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเน้นย้ำว่า ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมพร้อมอยู่ในสภาวะที่สามารถอพยพได้ทันทีทุกเมื่อ
ทั้งนี้ เบื้องหลังสำคัญของการประกาศข้อมูลนี้คือ ในประวัติศาสตร์มักพบว่าก่อนการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มักจะมีแผ่นดินไหวนำ (Foreshocks) เกิดขึ้นก่อน เช่น ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นปี 2554 (Great East Japan Earthquake) ที่มีการตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 7.3 สองวันก่อนเกิดแผ่นดินไหวหลัก แม้ว่าโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตามมาติดๆ จะมีเพียงประมาณ 1% เท่านั้น แต่หากเกิดขึ้นจริง มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะตามมาด้วยคลื่นสึนามิขนาดมหึมาที่อันตรายถึงแก่ชีวิต