เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธใหม่ ติดหัวรบแบบกระจาย คิม จอง อุน คุมยิง

คิม จอง อุน คุมยิงเอง เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธนำวิถีรุ่นใหม่พร้อมหัวรบแบบกระจาย ชี้เพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีให้หนาแน่นและทรงพลังยิ่งขึ้น
สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) (19 เม ย.) - เกาหลีเหนือกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าได้ทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีปรับปรุงใหม่ที่บรรทุกหัวรบแบบกระจายเมื่อวันก่อน โดยมีผู้นำประเทศ คิม จอง อุน ควบคุมการยิง
รายงานข่าวระบุว่า ขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีแบบพื้นสู่พื้น Hwasongpho-11 Ra จำนวน 5 ลูก ตกกระทบเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 136 กิโลเมตร
ด้านญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า มีการยิงขีปนาวุธระยะสั้นหลายลูกจากพื้นที่ซินโปไปยังทะเลญี่ปุ่น โดยกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าอาจเป็นการยิงจากเรือดำน้ำ
ตามรายงานของสำนักข่าว "จุดประสงค์ของการทดสอบยิงคือเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะและอำนาจการทำลายล้างของหัวรบแบบคลัสเตอร์และหัวรบแบบระเบิดแตกกระจายที่ใช้กับขีปนาวุธทางยุทธวิธี"
คิม จองอุน แสดงความพึงพอใจกับผลลัพธ์ โดยกล่าวว่าการพัฒนาหัวรบแบบคลัสเตอร์ที่แตกต่างกันนั้นมีประสิทธิภาพในการเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีที่มีความหนาแน่นสูงของกองทัพ
ก่อนหน้านี้ในเดือนเดียวกัน เกาหลีเหนือกล่าวว่าได้ทดสอบขีปนาวุธ Hwasongpho-11 Ka ที่ติดตั้งหัวรบแบบคลัสเตอร์
ประเทศนี้ไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดคลัสเตอร์ ซึ่งห้ามการใช้ การผลิต การถ่ายโอน และการสะสมอาวุธที่กระจายลูกระเบิดย่อยไปในพื้นที่กว้าง