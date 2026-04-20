xs
xsm
sm
md
lg

เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธใหม่ ติดหัวรบแบบกระจาย คิม จอง อุน คุมยิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 (เกียวโด)
คิม จอง อุน คุมยิงเอง เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธนำวิถีรุ่นใหม่พร้อมหัวรบแบบกระจาย ชี้เพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีให้หนาแน่นและทรงพลังยิ่งขึ้น

สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) (19 เม ย.) - เกาหลีเหนือกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าได้ทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีปรับปรุงใหม่ที่บรรทุกหัวรบแบบกระจายเมื่อวันก่อน โดยมีผู้นำประเทศ คิม จอง อุน ควบคุมการยิง

รายงานข่าวระบุว่า ขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีแบบพื้นสู่พื้น Hwasongpho-11 Ra จำนวน 5 ลูก ตกกระทบเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 136 กิโลเมตร

ด้านญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า มีการยิงขีปนาวุธระยะสั้นหลายลูกจากพื้นที่ซินโปไปยังทะเลญี่ปุ่น โดยกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าอาจเป็นการยิงจากเรือดำน้ำ

ตามรายงานของสำนักข่าว "จุดประสงค์ของการทดสอบยิงคือเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะและอำนาจการทำลายล้างของหัวรบแบบคลัสเตอร์และหัวรบแบบระเบิดแตกกระจายที่ใช้กับขีปนาวุธทางยุทธวิธี"

คิม จองอุน แสดงความพึงพอใจกับผลลัพธ์ โดยกล่าวว่าการพัฒนาหัวรบแบบคลัสเตอร์ที่แตกต่างกันนั้นมีประสิทธิภาพในการเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีที่มีความหนาแน่นสูงของกองทัพ

ก่อนหน้านี้ในเดือนเดียวกัน เกาหลีเหนือกล่าวว่าได้ทดสอบขีปนาวุธ Hwasongpho-11 Ka ที่ติดตั้งหัวรบแบบคลัสเตอร์

ประเทศนี้ไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดคลัสเตอร์ ซึ่งห้ามการใช้ การผลิต การถ่ายโอน และการสะสมอาวุธที่กระจายลูกระเบิดย่อยไปในพื้นที่กว้าง