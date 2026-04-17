ญี่ปุ่นช่วยโซนี่ 6 หมื่นล้านเยน หนุนผลิตเซ็นเซอร์ภาพรับยุค AI

ญี่ปุ่นอัดฉีด 6 หมื่นล้านเยนหนุนโซนี่ขยายฐานผลิตเซ็นเซอร์ภาพล้ำสมัย รับมือความต้องการที่พุ่งสูงในยุค AI พร้อมเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
โตเกียว (17 เม.ย.) - รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า จะให้เงินอุดหนุนสูงสุด 6 หมื่นล้านเยน (376 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แก่หน่วยงานในเครือโซนี่ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เพื่อช่วยในการผลิตเซ็นเซอร์ภาพล้ำสมัยจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอุปทานท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก
คาดว่าบริษัทโซนี่ เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น จะเริ่มการผลิตที่โรงงานแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้างในจังหวัดคุมาโมโตะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เรียวเซ อากาซาวะ กล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการริเริ่มนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงอุปทานที่มั่นคงของเซ็นเซอร์ภาพ ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็น "อุปกรณ์สำคัญในยุคของปัญญาประดิษฐ์"
เซ็นเซอร์ภาพ ซึ่งแปลงแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าสำหรับการประมวลผลภาพนั้น ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในสมาร์ทโฟนและกล้องรถยนต์ ความต้องการเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้านยานยนต์
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ กำลังพยายามเร่งการลงทุนในด้านที่สำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยเงินอุดหนุนนี้อิงตามกฎหมายส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น