ญี่ปุ่นอัดฉีด 1 หมื่นล้านดอลลาร์ พยุงซัพพลายเชนพลังงานเอเชีย

ญี่ปุ่นทุ่มงบ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ช่วยชาติเอเชียสร้างเสถียรภาพห่วงโซ่อุปทานพลังงาน รับมือผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดส่งพลังงานสู่ภูมิภาคจะไม่หยุดชะงัก
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์แก่ประเทศในเอเชียเพื่อพยุงห่วงโซ่อุปทาน
โตเกียว (16 เม.ย.) - รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันพุธว่า จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินรวม 1 หมื่นล้านดอลลาร์แก่ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เพื่อช่วยให้ประเทศเหล่านั้นด้านอุปทานน้ำมันดิบ เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผลิตในประเทศเหล่านั้นจะยังคงไหลเข้าสู่ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
ความช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งประกาศโดยนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ หลังจากการประชุมออนไลน์กับผู้นำประเทศต่างๆ โดยส่วนใหญ่มาจากสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานพลังงานทั่วภูมิภาค เช่น การให้สินเชื่อเพื่อจัดซื้อน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตลอดจนการขยายคลังสำรอง
นางทาคาอิจิกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "ญี่ปุ่นมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับประเทศต่างๆ ในเอเชียผ่านห่วงโซ่อุปทาน และพึ่งพาซึ่งกันและกัน" เธอกล่าวเสริมว่า การขาดแคลนน้ำมันหรือการหยุดชะงักของอุปทานในเอเชียอาจส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเธอ
เธอระบุว่า ความช่วยเหลือทางการเงินที่วางแผนไว้มีมูลค่าเทียบเท่ากับ 1.2 พันล้านบาร์เรล ซึ่งเทียบเท่ากับการนำเข้าน้ำมันดิบของประเทศในกลุ่มอาเซียนประมาณหนึ่งปี
ญี่ปุ่นนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงสินค้าที่ใช้ในสถานพยาบาล หลายประเทศในภูมิภาคนี้มีปริมาณสำรองน้ำมันจำกัด ดังนั้นจึงมีความกังวลว่าการขาดแคลนอุปทานอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งไปยังญี่ปุ่นในที่สุด
ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามที่นำไปสู่การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำสำคัญสำหรับการขนส่งพลังงานทั่วโลก ทำให้บางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กังวลเกี่ยวกับความสามารถในการชำระค่าสินค้านำเข้า
แหล่งข่าวจากรัฐบาลระบุว่า โตเกียวมุ่งที่จะจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวผ่านการสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงเงินกู้ผ่านธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเน้นย้ำว่า มาตรการช่วยเหลือล่าสุดนี้ไม่ได้รวมถึงการจัดหาน้ำมันดิบโดยตรงจากคลังสำรองของญี่ปุ่น ดังนั้นจึงจะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อปริมาณน้ำมันภายในประเทศ
เนื่องจากญี่ปุ่นพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเป็นอย่างมาก จึงมีการเก็บสำรองน้ำมันไว้ในประเทศเป็นจำนวนมาก
ประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำทางออนไลน์ซึ่งนำโดยญี่ปุ่น ได้แก่ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ บรูไน กัมพูชา ติมอร์ตะวันออก อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม
หลังจากการประชุม รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกแถลงการณ์ของประธานการประชุม โดยระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุม "รับทราบว่าเอเชียเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการหยุดชะงักของการจัดหาพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ" และเห็นพ้องถึงความสำคัญของการรับประกันการผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างปลอดภัย