บุหรี่ไฟฟ้า ดันสถิติสูบบุหรี่บนเครื่องบินในญี่ปุ่นพุ่ง

ญี่ปุ่นผวา ยอดผู้โดยสารแอบสูบบุหรี่บนเครื่องบินพุ่งทุบสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปี แตะ 429 ราย ชี้การแพร่หลายของบุหรี่ให้ความร้อนและบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญ จ่อรณรงค์ใหญ่หวั่นเกิดเพลิงไหม้
โตเกียว (14 เม.ย.) - กระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า สายการบินหลัก ๆ ในญี่ปุ่นรายงานพบผู้โดยสารสูบบุหรี่บนเครื่องบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศถึง 429 รายในปี 2025 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด โดยเชื่อว่าการแพร่หลายของผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องนี้
ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบในปี 2004 และเพิ่มขึ้นถึง 6.6 เท่าจากจำนวนต่ำสุดที่บันทึกไว้ในปี 2019 ซึ่งอยู่ที่ 65 ราย รัฐบาลวางแผนที่จะทำงานร่วมกับสายการบินต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้บนเครื่องบิน
ภายใต้การแก้ไขพระราชบัญญัติการบินพลเรือนปี 2004 การสูบบุหรี่ในห้องน้ำถูกกำหนดให้เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัย การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกัปตันอาจถูกปรับสูงสุด 500,000 เยน (3,100 ดอลลาร์สหรัฐ)
บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนถูกเพิ่มเข้ามาในการแก้ไขแนวทางของรัฐบาลในปี 2020 เนื่องจากไอระเหยอาจทำให้เครื่องตรวจจับควันทำงาน
ตามข้อมูลจากกระทรวงและหน่วยงานอื่นๆ การสูบบุหรี่ในที่นั่งหรือทางเดินอาจมีโทษหากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจากกัปตันหรือลูกเรือ
กระทรวงได้รับรายงานประจำปีเกี่ยวกับเหตุการณ์การสูบบุหรี่จากสายการบินญี่ปุ่นที่ให้บริการเครื่องบินที่มีที่นั่งผู้โดยสารมากกว่า 100 ที่นั่งหรือมีน้ำหนักขึ้นบินสูงสุดเกิน 50,000 กิโลกรัม
แม้ว่าจำนวนสายการบินที่รายงานจะผันผวนเนื่องจากการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ในตลาด แต่จำนวนกรณีการสูบบุหรี่บนเครื่องบินอยู่ที่ 359 กรณีในปี 2547 ลดลงเหลือ 185 กรณีในปี 2550 และลดลงต่ำกว่า 100 กรณีเป็นครั้งแรกในปี 2561 ที่ 76 กรณี
ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน* ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและปัจจุบันคิดเป็นมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการขายทั้งหมด ตามข้อมูลจากสถาบันยาสูบแห่งญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้ รายงานเกี่ยวกับการสูบบุหรี่บนเครื่องบินจึงเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานความปลอดภัยด้านการบินของกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า แม้สถิติจะไม่แยกแยะระหว่างบุหรี่ทั่วไปกับบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน แต่ "อาจมีความรู้สึกผิดน้อยกว่าในกรณีหลัง"
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว ได้รณรงค์ให้ผู้โดยสารงดสูบบุหรี่ผ่านโปสเตอร์และวิดีโอในเครื่องบิน โดยร่วมมือกับสายการบินต่างๆ
"เราจะพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์และทำงานร่วมกับสายการบินและรัฐบาลเพื่อดำเนินมาตรการที่จำเป็น" ฮิเดฮิโกะ โยชิดะ อายุ 42 ปี เลขาธิการสมาคมสายการบินพาณิชย์แห่งญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยสายการบินภายในประเทศ 19 แห่ง กล่าว
*หมายเหตุ บุหรี่แบบให้ความร้อน (Heat-Not-Burn: HNB) เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำความร้อนให้มวนยาสูบเพียงพอที่จะปล่อยละอองลอย (อุณหภูมิ <350°C) แทนการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง (>600°C) เหมือนบุหรี่ทั่วไป อย่างไรก็ตาม บุหรี่ประเภทนี้ยังคงมีนิโคตินและสารพิษอันตราย ซึ่งไม่ปลอดภัยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง