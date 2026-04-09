ญี่ปุ่นจ่อปล่อยน้ำมันสำรองเพิ่ม รับมือวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ

ญี่ปุ่นเตรียมปล่อยน้ำมันสำรองเพิ่มอีก 20 วัน รับมือสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงตึงเครียดและไม่แน่นอน หวังสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศ หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังน่ากังวล
โตเกียว (9 เม.ย.) - แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาปล่อยน้ำมันสำรองเพิ่มเติมอีก 20 วัน เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย แม้ว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะตกลงหยุดยิงแล้วก็ตาม
สหรัฐฯ และอิหร่านตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขเป็นเวลาสองสัปดาห์ในวันอังคาร ก่อนที่กำหนดเส้นตายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กำหนดไว้สำหรับเตหะรานในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจะหมดลง มิฉะนั้นจะเผชิญกับการทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
แต่ยังคงไม่แน่ใจว่าช่องแคบจะเปิดอีกครั้งหรือไม่ หรือจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับก่อนสงครามหรือไม่ เนื่องจากอิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านในเลบานอน
กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังพิจารณาการปล่อยน้ำมันเพิ่มเติมเนื่องจากความกังวลว่าการปิดช่องแคบอย่างมีประสิทธิภาพอาจดำเนินต่อไป
รัฐบาลเริ่มปล่อยน้ำมันสำรองครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในช่วงกลางเดือนมีนาคม เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานน้ำมันที่มั่นคง หลังจากที่สหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทำให้เส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญนี้ปิดตัวลงเป็นส่วนใหญ่
รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะจัดหาน้ำมันดิบรวมประมาณ 80 ล้านบาร์เรล ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการบริโภคประมาณ 50 วัน สู่ตลาดจากแหล่งสำรองน้ำมันของรัฐ ภาคเอกชน และประเทศผู้ผลิตน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย
ในจำนวนนี้ น้ำมันที่รัฐถือครองไว้ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภค 30 วัน จะถูกปล่อยออกมาจากฐานการผลิต 11 แห่งทั่วประเทศภายในสิ้นเดือนเมษายน
ญี่ปุ่นซึ่งมีทรัพยากรจำกัดต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบเกือบทั้งหมด โดยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์มาจากตะวันออกกลาง
นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิของญี่ปุ่นแสดงการสนับสนุนการปล่อยน้ำมันสำรองร่วมกันเพิ่มเติมโดยกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) 32 ประเทศ เมื่อเธอพบกับนายฟาติห์ บิโรล ผู้อำนวยการบริหารของ IEA ที่โตเกียวเมื่อเดือนที่แล้ว
ประเทศสมาชิก IEA เริ่มปล่อยน้ำมันสำรองในกลางเดือนมีนาคม รวมกว่า 400 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022 เมื่อรัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ