"ก้าวสำคัญในเชิงบวก" ญี่ปุ่นยินดีสหรัฐฯ-อิหร่านประกาศพักรบ

ญี่ปุ่นขานรับข่าวดี สหรัฐฯและอิหร่านประกาศหยุดยิงนาน 2 สัปดาห์ ลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางครั้งสำคัญ หลังปิดช่องแคบฮอร์มุซกระทบเศรษฐกิจโลก หวังนำไปสู่ข้อตกลงถาวร
โตเกียว (8 เม.ย.) - โฆษกรัฐบาลระดับสูงของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันพุธว่า ญี่ปุ่นยินดีกับการประกาศข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยมองว่าเป็น "ก้าวสำคัญในเชิงบวก"
นายมินารุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวในการแถลงข่าวว่า การลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด และโตเกียวคาดหวังว่าจะบรรลุ "ข้อตกลงขั้นสุดท้าย" ผ่านความพยายามทางการทูตในเร็ววัน
แหล่งข่าวจากรัฐบาลระบุว่า นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิของญี่ปุ่นได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเกียนของอิหร่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
นายกรัฐมนตรีเชห์บาซ ชารีฟ แห่งปากีสถาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า สหรัฐฯ และอิหร่านตกลงหยุดยิงกันเป็นเวลาสองสัปดาห์ ก่อนที่กำหนดเส้นตายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ให้เตหะรานเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจะหมดลง
นับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่านในปลายเดือนกุมภาพันธ์ อิหร่านได้ปิดกั้นช่องแคบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการขนส่งพลังงานทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันและราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น
ญี่ปุ่นพึ่งพาตะวันออกกลางในการนำเข้าน้ำมันดิบมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านช่องแคบนี้ พันธมิตรด้านความมั่นคงที่ใกล้ชิดของสหรัฐฯ แห่งนี้รักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับอิหร่านมาโดยตลอด
รัฐบาลของทาคาอิจิได้ประณามเตหะรานสำหรับการปิดกั้นช่องแคบโดยพฤตินัย รวมถึงการโจมตีรัฐอื่นๆ ในตะวันออกกลาง แต่ไม่ได้ประเมินทางกฎหมายใดๆ ต่อปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน