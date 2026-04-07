อิหร่านปล่อยตัวนักข่าวญี่ปุ่นแล้ว แต่ยังห้ามเดินทางออกจากประเทศ

อิหร่านปล่อยตัวนักข่าวญี่ปุ่นแล้ว หลังถูกควบคุมตัวนานหลายเดือน แต่ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศ รัฐบาลญี่ปุ่นเร่งเจรจาขอให้ส่งตัวกลับบ้านโดยเร็ว
โตเกียว (7 เม.ย.) - แหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นระบุเมื่อวันอังคารว่า นักข่าวชาวญี่ปุ่นที่ถูกอิหร่านควบคุมตัวตั้งแต่เดือนมกราคมได้รับการปล่อยตัวแล้ว แต่ยังไม่สามารถออกจากประเทศ
แหล่งข่าวระบุว่า บุคคลดังกล่าวเป็นหัวหน้าสำนักงานเตหะรานของสถานีโทรทัศน์สาธารณะ NHK ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับความมั่นคง และคาดว่าจะถูกนำตัวขึ้นศาล
หัวหน้าสำนักงานคนนี้เป็นคนที่สองที่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่รัฐบาลประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าพลเมืองชาวญี่ปุ่นสองคนถูกควบคุมตัว ผู้ถูกควบคุมตัวคนแรกเดินทางกลับบ้านเมื่อวันที่ 22 มีนาคม
มินารุ คิฮาระ โฆษกอาวุโสของรัฐบาล กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารว่า บุคคลที่สองได้รับการปล่อยตัวโดยการประกันตัวเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น โดยไม่ได้เปิดเผยชื่อของบุคคลนั้น
หลังจากได้รับการปล่อยตัว เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอิหร่านได้เข้าพบบุคคลดังกล่าวด้วยตนเองและยืนยันว่าไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้อิหร่านอนุญาตให้ผู้ถูกควบคุมตัวคนที่สองเดินทางกลับบ้าน
ก่อนหน้านี้ โทชิมิตสึ โมเตกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้ขอให้ อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ปล่อยตัวพลเมืองญี่ปุ่นเหล่านั้น