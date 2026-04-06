ญี่ปุ่นเดินเกมใหญ่ เจรจาอิหร่าน คลี่คลายวิกฤตตะวันออกกลาง

ญี่ปุ่นเดินเกมใหญ่ เตรียมเปิดโต๊ะเจรจาผู้นำอิหร่าน หวังคลี่คลายวิกฤตตะวันออกกลาง หลังสหรัฐขีดเส้นตายเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
โตเกียว (6 เม.ย.) - รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเตรียมการเจรจาระดับสูงกับอิหร่าน นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวเมื่อวันจันทร์ ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง เนื่องจากกำหนดเส้นตายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซใกล้เข้ามา
"เรากำลังเตรียมการเจรจาในระดับผู้นำในเวลาที่เหมาะสม" ทาคาอิจิกล่าวต่อคณะกรรมการรัฐสภา เมื่อถูกถามโดยสมาชิกสภาฝ่ายค้านเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตของญี่ปุ่นเกี่ยวกับสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน
“ญี่ปุ่นจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อฟื้นฟูสันติภาพ” ทาคาอิจิกล่าว โดยไม่ได้เอ่ยชื่อผู้นำอิหร่านที่เธอกำลังพิจารณาเจรจาด้วย
ญี่ปุ่นได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เนื่องจากประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรแห่งนี้พึ่งพาภูมิภาคนี้ในการนำเข้าน้ำมันดิบกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งพลังงานทั่วโลกที่อิหร่านได้ปิดกั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันและราคาสูงขึ้น
ทรัมป์ได้ขยายเวลาการระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน โดยเลื่อนกำหนดเส้นตายให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซจากวันจันทร์เป็นวันอังคาร
ในการให้สัมภาษณ์กับวอลล์สตรีทเจอร์นัลเมื่อวันอาทิตย์ ประธานาธิบดีกล่าวว่า “ถ้าพวกเขายังต้องการปิดช่องแคบต่อไป พวกเขาจะต้องสูญเสียโรงไฟฟ้าทุกแห่งและโรงงานอื่นๆ ทุกแห่งในประเทศ”
เขายังโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียโดยไม่ให้คำอธิบายใดๆ ว่า “วันอังคาร เวลา 20.00 น. ตามเวลาตะวันออก!”
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐฯ และเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความสัมพันธ์อันดีกับอิหร่านมาโดยตลอด ได้ประณามการปิดล้อมช่องแคบโดยพฤตินัยของเตหะราน รวมถึงการโจมตีรัฐอื่นๆ ในตะวันออกกลางเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล
รัฐบาลของทาคาอิจิยังไม่ได้ประเมินทางกฎหมายใดๆ เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน