สตาร์อัพญี่ปุ่นเปิดตัว 'โดรนกระดาษแข็ง' ราคาแสนเดียว-บินได้ 80 นาที-บรรทุกได้ 10kg-พร้อมปฏิบัติการเป็นฝูง

MGR Online - AirKamuy Inc. สตาร์ทอัพด้านโดรนสัญชาติญี่ปุ่น ได้พัฒนา AirKamuy 150 ซึ่งเป็นโดรนที่ทำจากกระดาษแข็งในราคาย่อมเยา โดยมีราคาต่อหน่วยไม่ถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100,000 บาท) การออกแบบนี้ช่วยให้สามารถผลิตในปริมาณมาก (mass production) ได้ ณ โรงงานมาตรฐานทั่วไป ซึ่งช่วยลดต้นทุนลงได้อย่างมหาศาล
ทางบริษัทระบุ โดรนรุ่นนี้สามารถบินได้นานสูงสุดถึง 80 นาที และบรรทุกน้ำหนักได้ตั้งแต่ 3 ถึง 10 กิโลกรัม โดย นายทาคูมิ ยามากูจิ (Takumi Yamaguchi) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ AirKamuyได้เน้นย้ำถึงความสามารถในการขยายผลเพื่อใช้ในปฏิบัติการแบบฝูงโดรน (swarm operations) รวมถึงศักยภาพในการใช้งานด้านการบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัย และตลาดส่งออก ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ทางบริษัทเพิ่งระดมทุนได้ถึง 100 ล้านเยน (ราว 20 ล้านบาท)
การประกาศดังกล่าวซึ่งถูกรายงานโดยสำนักข่าว NHK ได้จุดประกายเกี่ยวกับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมโดรนที่กำลังเติบโตของญี่ปุ่น แม้ว่าผู้สังเกตการณ์บางส่วนจะตั้งข้อสังเกตถึงความคล้ายคลึงกับงานออกแบบที่มีอยู่ก่อนแล้ว อย่างเช่นโดรนรุ่น Corvo ของออสเตรเลียที่มีการใช้งานอยู่ในยูเครนก็ตาม อย่างไรก็ดี AirKamuy 150 ถูกวางตำแหน่งให้เป็นโซลูชันราคาประหยัดที่ใช้งานได้จริง สำหรับทั้งการใช้งานในภาคพลเรือนและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ
ขณะที่ในเว็บไซต์ของบริษัทระบุว่า AirKamuy คือสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defense Tech) จากประเทศญี่ปุ่น
"เราดำเนินงานภายใต้พันธกิจ “เพื่อส่งมอบโซลูชันที่สามารถปรับขยายขนาดได้และมีความยั่งยืน สำหรับการป้องปรามความขัดแย้งในระดับสากล” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโดรนประเภทปีกตรึง (Fixed-wing) และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง “Σ-1” อากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึงที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่ง (VTOL) และครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการได้เป็นบริเวณกว้าง
พร้อมระบุว่า ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ท้าทายที่สุดนับตั้งแต่ช่วงหลังสงคราม ท่ามกลางวิกฤตการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล การมีอากาศยานไร้คนขับที่สามารถดูแลพื้นที่เป็นวงกว้างได้โดยใช้กำลังพลจำนวนน้อยจึงถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ทางบริษัทดำเนินวิถีแห่งการผลิต ด้วยการลงมือทำเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเริ่มออกแบบใหม่ทั้งหมดไปจนถึงการประกอบชิ้นส่วนด้วยตนเอง และมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อสันติภาพของประเทศญี่ปุ่นและของโลกผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีโดรน
ที่มา >> Japan Daily / airkamuy.com
ทางบริษัทระบุ โดรนรุ่นนี้สามารถบินได้นานสูงสุดถึง 80 นาที และบรรทุกน้ำหนักได้ตั้งแต่ 3 ถึง 10 กิโลกรัม โดย นายทาคูมิ ยามากูจิ (Takumi Yamaguchi) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ AirKamuyได้เน้นย้ำถึงความสามารถในการขยายผลเพื่อใช้ในปฏิบัติการแบบฝูงโดรน (swarm operations) รวมถึงศักยภาพในการใช้งานด้านการบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัย และตลาดส่งออก ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ทางบริษัทเพิ่งระดมทุนได้ถึง 100 ล้านเยน (ราว 20 ล้านบาท)
การประกาศดังกล่าวซึ่งถูกรายงานโดยสำนักข่าว NHK ได้จุดประกายเกี่ยวกับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมโดรนที่กำลังเติบโตของญี่ปุ่น แม้ว่าผู้สังเกตการณ์บางส่วนจะตั้งข้อสังเกตถึงความคล้ายคลึงกับงานออกแบบที่มีอยู่ก่อนแล้ว อย่างเช่นโดรนรุ่น Corvo ของออสเตรเลียที่มีการใช้งานอยู่ในยูเครนก็ตาม อย่างไรก็ดี AirKamuy 150 ถูกวางตำแหน่งให้เป็นโซลูชันราคาประหยัดที่ใช้งานได้จริง สำหรับทั้งการใช้งานในภาคพลเรือนและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ
ขณะที่ในเว็บไซต์ของบริษัทระบุว่า AirKamuy คือสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defense Tech) จากประเทศญี่ปุ่น
"เราดำเนินงานภายใต้พันธกิจ “เพื่อส่งมอบโซลูชันที่สามารถปรับขยายขนาดได้และมีความยั่งยืน สำหรับการป้องปรามความขัดแย้งในระดับสากล” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโดรนประเภทปีกตรึง (Fixed-wing) และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง “Σ-1” อากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึงที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่ง (VTOL) และครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการได้เป็นบริเวณกว้าง
พร้อมระบุว่า ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ท้าทายที่สุดนับตั้งแต่ช่วงหลังสงคราม ท่ามกลางวิกฤตการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล การมีอากาศยานไร้คนขับที่สามารถดูแลพื้นที่เป็นวงกว้างได้โดยใช้กำลังพลจำนวนน้อยจึงถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ทางบริษัทดำเนินวิถีแห่งการผลิต ด้วยการลงมือทำเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเริ่มออกแบบใหม่ทั้งหมดไปจนถึงการประกอบชิ้นส่วนด้วยตนเอง และมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อสันติภาพของประเทศญี่ปุ่นและของโลกผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีโดรน
ที่มา >> Japan Daily / airkamuy.com