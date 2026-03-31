ครั้งแรก! ญี่ปุ่น เริ่มติดตั้งขีปนาวุธโจมตีตอบโต้ระยะไกล ที่ฐานทัพ 2 แห่งแล้ว

โตเกียว - กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันอังคารว่า ขีปนาวุธระยะไกลที่มีความสามารถในการโจมตีตอบโต้ได้ถูกนำมาใช้งานแล้วที่ฐานทัพป้องกันตนเองภาคพื้นดินสองแห่งในประเทศ
การติดตั้งขีปนาวุธที่ค่ายเคนกุนในจังหวัดคุมาโมโตะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น และค่ายฟูจิในจังหวัดชิซูโอกะ ทางตอนกลางของญี่ปุ่น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายที่เน้นการป้องกันประเทศเพียงอย่างเดียวภายใต้รัฐธรรมนูญที่ปฏิเสธสงคราม
ญี่ปุ่นได้ครอบครองขีดความสามารถในการตอบโต้เป็นครั้งแรก โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการป้องปรามท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นกับจีน
ขีดความสามารถนี้ทำให้ญี่ปุ่นสามารถโจมตีฐานทัพของศัตรูได้ทันทีที่คาดการณ์ว่าการโจมตีจะเกิดขึ้น แม้กระทั่งก่อนที่จะเกิดความเสียหายใดๆ แต่การประเมินผิดพลาดอาจส่งผลให้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการโจมตีล่วงหน้า
“นี่เป็นความพยายามที่สำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องปรามและการตอบโต้ของเรา ในขณะที่เราเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่รุนแรงและซับซ้อนที่สุดในยุคหลังสงคราม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชินจิโร โคอิซูมิ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันเดียวกัน
แม้ว่ากระทรวงจะยืนยันว่าระบบเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างการป้องปรามท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาค แต่ประชาชนก็กังวลว่าสถานที่ติดตั้งระบบเหล่านี้อาจกลายเป็นเป้าหมายในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง
ตามข้อมูลของกระทรวง ค่ายเคนกุนได้รับการติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีจากพื้นดินรุ่นปรับปรุง Type 12 ซึ่งมีระยะทำการประมาณ 1,000 กิโลเมตร และสามารถโจมตีชายฝั่งบางส่วนของภูมิภาคคิวชูได้
ขณะเดียวกัน หน่วยฝึกอบรมที่ค่ายฟูจิได้รับการติดตั้งขีปนาวุธร่อนความเร็วสูงพิเศษสำหรับการป้องกันเกาะห่างไกล จะมีการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานที่นั่น โดยมีแผนที่จะติดตั้งขีปนาวุธเหล่านี้ที่ค่ายคามิฟุราโนะในฮอกไกโดและค่ายเอบิโนะในจังหวัดมิยาซากิในภูมิภาคคิวชูในปีงบประมาณ 2026
ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ รุ่นที่ใช้ในปัจจุบันมีระยะทำการหลายร้อยกิโลเมตร กระทรวงกำลังดำเนินการปรับปรุงให้มีระยะทำการประมาณ 2,000 กิโลเมตร
เมื่อถูกถามว่ากระทรวงกลาโหมจะจัดการประชุมชี้แจงให้แก่ชาวคุมาโมโตะหรือไม่ โคอิซูมิกล่าวว่า "ขณะนี้ยังไม่มีแผนดังกล่าว"
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม สองสัปดาห์ก่อนการประจำการขีปนาวุธ กระทรวงกลาโหมได้จัดแสดงเครื่องยิงขีปนาวุธและอุปกรณ์อื่นๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในท้องถิ่น เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีของเมืองหลวง
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ชาวบ้านประมาณ 50 คนได้จัดการประท้วงหน้าประตูหลักของค่าย โดยถือป้ายที่มีข้อความว่า "ไม่เอาการประจำการ" และ "เราไม่ต้องการขีปนาวุธ"
"นี่คือวันที่เราโกรธแค้น" ฮิเดมิตสึ โฮริอุจิ วัย 73 ปี กล่าวผ่านไมโครโฟน "พื้นที่โดยรอบมีบ้านเรือนหนาแน่น คุมาโมโตะจะเป็นเป้าหมาย"
การครอบครองขีดความสามารถในการตอบโต้ได้รับการระบุอย่างเป็นทางการในเอกสารความมั่นคงฉบับแก้ไข 3 ฉบับในปี 2022 ในสมัยของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ
กระทรวงกลาโหมวางแผนที่จะดำเนินการติดตั้งขีปนาวุธระยะไกลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพการโจมตีให้กับหน่วยต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เรือพิฆาตโชไกของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล ซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีเอจิส ได้รับความสามารถในการยิงขีปนาวุธร่อนโทมาฮอว์กที่ผลิตโดยสหรัฐฯ
นอกจากนี้ เรือพิฆาตเทรุซึกิของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล ซึ่งประจำการอยู่ที่โยโกสุกะ จังหวัดคานากาวะ ใกล้กับโตเกียว และเครื่องบินขับไล่ F-2 ที่ฐานทัพอากาศฮิยากุริของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศในจังหวัดอิบารากิ ก็มีกำหนดที่จะติดตั้งขีปนาวุธไทป์ 12 เช่นกัน การส่งมอบขีปนาวุธโจมตีร่วมระยะไกลสำหรับเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35A ก็ได้เริ่มขึ้นแล้ว