แบงก์ชาติ กับ ธนาคารกลางญี่ปุ่น จับมือต่ออายุความตกลงทวิภาคี แลกเปลี่ยนเงินบาท-เงินเยนไปอีก 3 ปี

MGR Online - วันนี้ (30 มี.ค. 69) มีรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลท้องถิ่นออกไปอีก 3 ปี จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2572 โดยคงวงเงินสูงสุดไว้ตามเดิมที่ 240,000 ล้านบาท หรือ 8 แสนล้านเยน
โดยความตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2563 และมีการต่ออายุมาต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เสถียรภาพระบบการเงินของทั้งสองประเทศ ซึ่งธนาคารกลางทั้งสองประเทศพร้อมจะทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินสกุลท้องถิ่นระหว่างกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องเงินสกุลบาทให้กับธนาคารพาณิชย์ญี่ปุ่นในไทย และเสริมสภาพคล่องสกุลเยนให้กับธนาคารพาณิชย์ไทยในญี่ปุ่น โดยยังคงวงเงินสูงสุดไว้ตามเดิมที่ 240 พันล้านบาท หรือ 800 พันล้านเยน
ขณะที่เว็บไซต์ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ได้เผยแพร่ประกาศเช่นกันโดยระบุว่า "เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ตัดสินใจต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลท้องถิ่นกับธนาคารแห่งประเทศไทยออกไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2572 ซึ่งอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลท้องถิ่นระหว่างธนาคารกลางทั้งสองแห่งในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 240 พันล้านบาท หรือ 0.8 ล้านล้านเยน
"โดยการใช้ประโยชน์จากความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราดังกล่าว ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะมีความพร้อมในการจัดสรรสภาพคล่องในรูปเงินบาท ในกรณีที่สถาบันการเงินของญี่ปุ่นประสบปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดในการชำระดุลเงินบาท และธนาคารกลางญี่ปุ่นพิจารณาเห็นว่าการจัดสรรสภาพคล่องนั้นมีความจำเป็นต่อการสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศญี่ปุ่น" แถลงการณ์ของ BOJ ระบุ
