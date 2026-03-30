xs
xsm
sm
md
lg

นายกญี่ปุ่นเล็งเจรจาผู้นำอิหร่าน ยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวในการประชุมคณะกรรมการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 (เกียวโด)
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพร้อมเปิดโต๊ะเจรจาผู้นำอิหร่าน หวังรักษาเสถียรภาพตะวันออกกลางและปกป้องความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียด

โตเกียว (30 มี.ค.) - นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า เธอจะพิจารณาเจรจากับผู้นำอิหร่านในเวลาที่ "เหมาะสม" โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงสูงอยู่

"ดิฉันจะตัดสินเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเจรจาโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ของชาติจากมุมมองที่ครอบคลุม" ทาคาอิจิกล่าวในการประชุมคณะกรรมการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร

นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านเมื่อปลายเดือนที่แล้ว โตเกียวพยายามรักษาสมดุลอย่างละเอียดอ่อนระหว่างการรักษาพันธมิตรด้านความมั่นคงกับวอชิงตันและความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับเตหะรานมาโดยตลอด

เสถียรภาพในตะวันออกกลางมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อญี่ปุ่น ซึ่งพึ่งพาภูมิภาคนี้ในการนำเข้าน้ำมันดิบกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

น้ำมันส่วนใหญ่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งพลังงานทั่วโลก แต่อิหร่านได้ปิดกั้นช่องแคบอย่างเข้มงวด ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันและราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นประณามการปิดกั้นช่องแคบของอิหร่าน รวมถึงการโจมตีรัฐอื่นๆ ในตะวันออกกลางเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล การโจมตีของอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและอื่นๆ

ขณะเดียวกัน รัฐบาลของนางทาคาอิจิไม่ได้ประเมินทางกฎหมายใดๆ ต่อปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน แต่เธอได้แสดงการสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยกล่าวว่าเขาเป็น "บุคคลเดียวที่สามารถนำสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่โลกได้" ในการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันที่ 19 มีนาคม