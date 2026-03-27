ญี่ปุ่นเอาจริง! แผนแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง 100 แห่งภายในปี 2030

ญี่ปุ่นเอาจริง! รัฐบาลอนุมัติแผนแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง ตั้งเป้า 100 พื้นที่ภายในปี 2030 เตรียมออกมาตรการทั้งจำกัดจำนวนคนและพิจารณาใช้ราคา 2 ระบบสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสร้างสมดุลการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
โตเกียว (27 มี.ค.) - รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติแผนการท่องเที่ยวขั้นพื้นฐานฉบับต่อไปในวันศุกร์ ซึ่งรวมถึงมาตรการที่จะเพิ่มจำนวนพื้นที่ที่มีมาตรการรับมือปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองเป็น 100 แห่งภายในปี 2030 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในเรื่องนี้
แผนงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติระบุว่า คุณภาพชีวิตประชาชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมกำลังได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และญี่ปุ่นจำเป็นต้องเสริมสร้างมาตรการรับมือกับปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกิน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามามากขึ้น ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ
จนถึงปัจจุบัน มี 47 พื้นที่ รวมถึงเกียวโตในภาคตะวันตกของญี่ปุ่น ที่ได้ดำเนินโครงการริเริ่มต่างๆ โดยอิงจากข้อเสนอแนะของประชาชน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวขั้นพื้นฐานฉบับต่อไปครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2026 ถึง 2030 โดยยังคงเป้าหมายเดิมของรัฐบาลในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 60 ล้านคน และการใช้จ่ายประจำปีของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 15 ล้านล้านเยน (9.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2030
มาตรการรับมือกับปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกินในแผนงานนี้ ได้แก่ การลดความแออัดบนถนนในท้องถิ่น และการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อดึงดูดผู้คนไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาค
นอกจากนี้ แผนงานยังระบุว่า รัฐบาลจะพิจารณาจัดทำแนวทางสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะเกี่ยวกับการกำหนดราคาแบบสองระดับสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เป้าหมายเฉพาะอื่นๆ ได้แก่ การเพิ่มรายจ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 229,000 เยนในปี 2025 เป็น 250,000 เยนในปี 2030 และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่กลับมาเยือนซ้ำจาก 27.61 ล้านคนเป็น 40 ล้านคน
ในปี 2025 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42.7 ล้านคน โดยมีการใช้จ่ายสูงถึง 9.5 ล้านล้านเยน เดือนกุมภาพันธ์ทำสถิติสูงสุดรายเดือนด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 3.47 ล้านคน ตามการประมาณการของรัฐบาล