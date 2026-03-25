ทหารญี่ปุ่นบุกสถานทูตจีนในโตเกียว ถูกจับกุมพร้อมมีด จีนยื่นประท้วง

ร้อยโทญี่ปุ่นวัย 23 พกมีดบุกสถานทูตจีนกลางกรุงโตเกียว อ้างหวังแสดงความเห็นต่อทูต จุดชนวนความตึงเครียดทางการทูต จีนยื่นประท้วงรุนแรงชี้เป็นการกระทำที่มุ่งร้าย
โตเกียว (25 มี.ค.) - เกียวโดนิวส์รายงานอ้างตำรวจกล่าวว่า ร้อยโทอายุ 23 ปี จากกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่น ถูกจับกุมเมื่อวันอังคารในข้อหาบุกรุกสถานทูตจีนในโตเกียวโดยไม่ได้รับอนุญาต
โคได มูราตะ สมาชิกของค่ายเอบิโนะในจังหวัดมิยาซากิ ถูกเจ้าหน้าที่สถานทูตควบคุมตัวในเบื้องต้น เชื่อว่าเขามีมีดติดตัว ซึ่งพบอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
กรมตำรวจนครบาลกล่าว รัฐบาลจีนกล่าวว่าผู้บุกรุกขู่ฆ่านักการทูตจีน และได้ยื่นประท้วงอย่างรุนแรงต่อรัฐบาลญี่ปุ่นแล้ว
ตำรวจอ้างคำพูดของมูราตะที่กล่าวกับผู้สอบสวนว่า "ผมพยายามสื่อสารความคิดเห็นของผมกับท่านทูต" และหากความคิดของเขาถูกปฏิเสธ "ผมวางแผนที่จะทำให้พวกเขาประหลาดใจด้วยการฆ่าตัวตาย"
ผู้ต้องสงสัยเข้าไปในบริเวณสถานทูตประมาณ 9 โมงเช้า ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาได้รับแจ้งจากสถานทูตประมาณเที่ยงวัน
หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวในการแถลงข่าวที่ปักกิ่งว่า ประเทศจีนได้เรียกร้องให้โตเกียวทำการสอบสวนอย่างละเอียดและลงโทษผู้กระทำผิด
ตามรายงานของรัฐบาลจีน บุคคลดังกล่าวปีนข้ามกำแพงและบุกเข้าไปในสถานทูตในเช้าวันอังคาร ตำรวจกล่าวว่าพบมีดอยู่ในพุ่มไม้ หลินกล่าวว่าเหตุการณ์นี้ "เป็นการกระทำที่มุ่งร้ายอย่างยิ่งและเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัยของนักการทูตจีน"
สถานทูตเรียกร้องให้โตเกียวใช้มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของคณะผู้แทนทางการทูตและบุคลากรของจีนในประเทศ ขณะที่ตำรวจญี่ปุ่นรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานทูตตลอด 24 ชั่วโมง
กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ระบุว่า การจับกุมสมาชิกคนหนึ่งของตนเป็นเรื่องที่ "น่าเสียใจอย่างยิ่ง" พร้อมเสริมว่าจะให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่และดำเนินการกับคดีนี้ "อย่างเคร่งครัด" โดยยึด "ข้อเท็จจริงเป็นหลัก" ข้อมูลของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นระบุว่าร้อยโทเป็นยศต่ำสุดในกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่น
ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศยังคงตึงเครียดหลังจากคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ไต้หวันอาจเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน