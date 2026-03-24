ญี่ปุ่นปล่อยน้ำมันสำรองของรัฐ สู้ราคาน้ำมันพุ่งสูงจากวิกฤตตะวันออกกลาง

ญี่ปุ่นประกาศปล่อยน้ำมันสำรองของรัฐเริ่มพฤหัสนี้ หลังราคาน้ำมันพุ่งสูงจากสงครามตะวันออกกลาง พร้อมทุ่มงบมหาศาลอุดหนุนราคา หวังบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชน
โตเกียว (24 มี ค.) - นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ญี่ปุ่นจะเริ่มปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองของรัฐในวันพฤหัสบดีนี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานเพิ่มสูงขึ้นและราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่
มาตรการดังกล่าว ซึ่งประกาศในระหว่างการประชุมครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงวิธีการบรรเทาผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น เกิดขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองของภาคเอกชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ทาคาอิจิยังกล่าวอีกว่า คลังสำรองน้ำมันร่วมของประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางที่เก็บไว้ในญี่ปุ่นในปัจจุบัน จะเริ่มถูกนำมาใช้ภายในสิ้นเดือนนี้
“สันติภาพและความมั่นคงในตะวันออกกลางมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศ” เธอกล่าว พร้อมเสริมว่าโตเกียวจะยังคง “ดำเนินการทางการทูตที่จำเป็นทั้งหมดโดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศที่เกี่ยวข้อง” และพยายาม “ลดผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด”
ทาคาอิจิกล่าวว่า เธอและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยืนยันถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยการรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันทั่วโลก ในระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
ญี่ปุ่นพึ่งพาตะวันออกกลางสำหรับการนำเข้าน้ำมันดิบมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนใหญ่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ช่องแคบดังกล่าวถูกปิดอย่างมีประสิทธิภาพโดยอิหร่านหลังจากการเริ่มต้นของความขัดแย้งกับกองกำลังสหรัฐฯ และอิสราเอลในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้น
ก่อนการประกาศร่วมกันโดยองค์การพลังงานระหว่างประเทศ นายทาคาอิจิกล่าวเมื่อวันที่ 11 มีนาคมว่า ญี่ปุ่นจะเริ่มปล่อยน้ำมันสำรองที่ภาคเอกชนถือครองอยู่จำนวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคมเป็นต้นไป โดยจะตามมาด้วยน้ำมันสำรองที่รัฐบาลถือครองอยู่จำนวน 1 เดือน
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี จะมีการหารือถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจจากการลดลงของการผลิตเอทิลีนภายในประเทศ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์พลาสติก และการกระจายแหล่งจัดหาน้ำมันดิบ
คณะรัฐมนตรียังได้ตัดสินใจใช้เงินสำรองจำนวน 8 แสนล้านเยน จากงบประมาณปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง 7.948 แสนล้านเยนสำหรับกองทุนเพื่ออุดหนุนราคาน้ำมันเบนซินที่กำลังสูงขึ้น
เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซินธรรมดาพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 190.80 เยนต่อลิตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลจึงตั้งเป้าที่จะลดราคาน้ำมันเฉลี่ยขายปลีกทั่วประเทศลงเหลือประมาณ 170 เยน