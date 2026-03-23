ญี่ปุ่นส่งสัญญาณส่งกองกำลังกวาดทุ่นระเบิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังการหยุดยิง

ญี่ปุ่นส่งสัญญาณพร้อมส่งกองกำลังป้องกันตนเองเข้ากวาดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ ชี้เป็นภารกิจสำคัญหลังความขัดแย้งอิหร่าน สหรัฐฯ และอิสราเอลมีการหยุดยิง เพื่อรักษาเสถียรภาพเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก
โตเกียว(23 มี.ค.) - นายโทชิมิตสึ โมเตกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น กล่าวเป็นนัยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงความเป็นไปได้ในการส่งกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นไปปฏิบัติการกวาดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ หากมีการหยุดยิงในความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล
"เทคโนโลยีการกวาดทุ่นระเบิดของญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูงสุดของโลก" โมเตกิกล่าวในรายการโทรทัศน์ “สมมติว่า (ทั้งสองฝ่ายได้ตกลง) หยุดยิงกันแล้ว และในกรณีที่ทุ่นระเบิดเป็นอุปสรรค เราอาจต้องพิจารณาเรื่องนี้” เขากล่าวเสริม โดยอ้างถึงความเป็นไปได้ในการส่งกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น (SDF)
โมเตกิ ซึ่งเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เล่าถึงเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พยักหน้าเห็นด้วยเมื่อนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่นอธิบายถึงข้อจำกัดทางกฎหมายของญี่ปุ่นในการส่งเรือจากกองกำลังป้องกันประเทศ
นักการทูตระดับสูงของประเทศกล่าวว่า “ไม่มีคำมั่นสัญญาเฉพาะเจาะจง” หรือประเด็นใดที่ญี่ปุ่นต้องนำกลับไปพิจารณาในประเทศ
ความขัดแย้งได้ทวีความรุนแรงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในตะวันออกกลางและอุปทานพลังงานทั่วโลก นับตั้งแต่กองกำลังสหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีทางอากาศอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ญี่ปุ่นพึ่งพาภูมิภาคนี้สำหรับการนำเข้าน้ำมันดิบกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านช่องแคบนี้
โมเตกิกล่าวเพิ่มเติมว่า ชาวญี่ปุ่น 1 ใน 2 คนที่ถูกควบคุมตัวในอิหร่านได้รับการปล่อยตัวแล้ว บุคคลดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา และขึ้นเครื่องบินจากอาเซอร์ไบจานมุ่งหน้ากลับญี่ปุ่น
กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่า บุคคลดังกล่าวซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายน เดินทางถึงญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ และไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆ
"เรากำลังดำเนินการเพื่อปล่อยตัวอีกคนหนึ่งโดยเร็วที่สุด" โมเตกิกล่าว
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่งกล่าวว่า ชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งคือหัวหน้าสำนักงานเตหะรานของสถานีโทรทัศน์ NHK ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควบคุมตัวเมื่อวันที่ 20 มกราคม
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเมื่อต้นเดือนนี้ว่า พลเมืองญี่ปุ่น 2 คนถูกควบคุมตัว และได้ร้องขอให้ปล่อยตัวพวกเขาโดยเร็วที่สุด