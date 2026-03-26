ความสงบในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุน

ปรัชญาการทำงานแบบ “เจแปนเวย์” ผ่านมุมมองของผู้บริหารชาวไทย ซึ่งผ่านประสบการณ์ทำงานกับชาวญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปี...โดย ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ที่ปรึกษากรรมการบริหาร บริษัทอิเดมิตสึ อพอลโล (ประเทศไทย) จำกัด
ตอนที่ 47
ในสังคมที่เร่งรีบของยุคดิจิทัล เสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท์กลายเป็นเสียงพื้นหลังของชีวิต ทุกคนพูดถึง “ความสำเร็จ” แต่มีน้อยคนนักที่จะพูดถึง “ความสงบ”
ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีคำหนึ่งที่อธิบายความงามของความนิ่งนี้ได้ดีที่สุด คำนั้นคือ 静寂 (せいじゃく | Seijaku) — ความสงบท่ามกลางความเคลื่อนไหว
Seijaku ในมุมมองของชาวญี่ปุ่น ไม่ได้หมายถึงความเงียบว่างเปล่า แต่คือ “ช่วงเวลาที่เสียงภายนอกไม่สามารถรบกวนเสียงภายในใจได้”
ในสวนเซน (Zen Garden) ของญี่ปุ่น ก้อนหินและแนวทรายไม่ได้เรียงอย่างไร้เหตุผล แต่ถูกวางเพื่อสร้างสมดุลระหว่าง “ความว่าง” และ “ความมีอยู่” เมื่อเรามองนานพอ เราจะเริ่มได้ยินเสียงบางอย่าง เสียงใจของเราเอง
ในร้านชาแบบญี่ปุ่น หรือในห้องอาบน้ำร้อน (Onsen) เรามักสัมผัสได้ถึง Seijaku ไม่ใช่เพราะที่นั่นไม่มีเสียง แต่เพราะทุกอย่างในสถานที่นั้นถูกจัดอย่างพอดี คนญี่ปุ่นเชื่อว่า
“ความสงบไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่ต้องถูกสร้างขึ้นด้วยเจตนา”
ไม่ว่าจะเป็นการวางถ้วยชาให้หันเข้าหาผู้รับ หรือการโค้งตัวก่อนพูด ทุกการเคลื่อนไหวคือการสื่อสารด้วยความสงบ
ผมเคยไปพักที่เรียวกังในชนบทแห่งหนึ่ง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีโทรทัศน์ มีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ คืนนั้นผมจิบชาเขียวเงียบ ๆ และเริ่มคิดว่า
“บางทีความสงบไม่ได้อยู่ในที่เงียบที่สุด แต่เกิดขึ้นเมื่อใจเรายอมเงียบได้แม้อยู่ท่ามกลางเสียง”
Seijaku สอนให้เราเข้าใจว่า “การหยุด” ไม่ใช่การสูญเสียเวลา
แต่คือการ “คืนเวลาให้กับตัวเอง”
บทสรุป: ความนิ่งคือพลังที่อ่อนโยนที่สุด
Seijaku คือศิลปะแห่งการอยู่กับปัจจุบัน มันไม่ต้องใช้เทคโนโลยี ไม่ต้องใช้เงิน แค่ใช้ความตั้งใจในการฟังเสียงเงียบของชีวิต
เพราะบางครั้ง เสียงที่สำคัญที่สุด…คือเสียงที่เราไม่เคยฟัง
“Seijaku คือพลังของความเงียบ ที่ทำให้เราได้ยินสิ่งที่หัวใจพยายามจะบอก”
