ทรัมป์เล่นมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์ใส่ลูกคู่นายกฯ ญี่ปุ่น

ทรัมป์หยอกแรงนายกฯ ญี่ปุ่น ปมประวัติศาสตร์ "ทำไมไม่บอกผมเรื่องเพิร์ลฮาร์เบอร์" ทำผู้นำหญิงถึงกับนิ่งอึ้งเบิกตาโตกลางห้องทำงานรูปไข่
ในการประชุมที่ราบรื่นกับนางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในห้องทำงานรูปไข่เมื่อวันพฤหัสบดี (19 มี.ค.) โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้อ้างถึงการโจมตีของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 ซึ่งนำสหรัฐฯ เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง เขาตอบคำถามจากนักข่าวเกี่ยวกับเหตุผลที่ญี่ปุ่นและพันธมิตรอื่นๆ ไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิสราเอล
“เราไม่ได้บอกใครเลย เพราะเราต้องการสร้างความประหลาดใจ” เขากล่าว “ใครจะรู้เรื่องการสร้างความประหลาดใจได้ดีไปกว่าญี่ปุ่นล่ะ เข้าใจไหม? ทำไม(ญี่ปุ่น)คุณไม่บอกผมเรื่องเพิร์ลฮาร์เบอร์ล่ะ เข้าใจไหม?”
มีเสียงหัวเราะจากเจ้าหน้าที่และนักข่าวที่อยู่ในห้อง “ผมคิดว่าคุณเชื่อในการสร้างความประหลาดใจมากกว่าเราเสียอีก” เขากล่าวเสริม
ขณะที่นายทรัมป์พูด นางทาคาอิจิเบิกตาโตและดูเหมือนจะหายใจเข้าลึกๆ เธอกอดอกและไม่พูดอะไร
คำกล่าวนี้เป็นตัวอย่างล่าสุดของความชอบของนายทรัมป์ในการละเลยบรรทัดฐานทางการทูต
หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ประธานาธิบดีแฮร์รี เอส. ทรูแมน ใช้การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เป็นข้ออ้างในการที่สหรัฐฯ พยายามปฏิรูปสังคมญี่ปุ่นและบังคับใช้รัฐธรรมนูญที่เน้นสันติภาพ (สหรัฐฯ เป็นผู้นำการยึดครองญี่ปุ่นของฝ่ายสัมพันธมิตรตั้งแต่ปี 1945 ถึง 1952) รัฐธรรมนูญบังคับให้ญี่ปุ่นละทิ้งสงครามและจำกัดอำนาจทางทหาร ทำให้โตเกียวต้องพึ่งพาสหรัฐฯ ในการปกป้อง
แต่ในช่วงสงครามเย็น สหรัฐฯ เปลี่ยนท่าทีอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการโจมตี โดยอธิบายว่าเป็นโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์แทนที่จะกล่าวโทษญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่อเมริกันกระตือรือร้นที่จะรักษาโตเกียวไว้เป็นพันธมิตรในขณะที่ลัทธิคอมมิวนิสต์แพร่กระจายในเอเชีย และเพื่อสร้างสนธิสัญญาด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
ในปี 2016 ราว 75 ปีหลังจากเครื่องบินรบของจักรวรรดิญี่ปุ่นสร้างความเสียหายให้กับกองเรือแปซิฟิกที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่เกิดเหตุพร้อมกับชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นในขณะนั้น ซึ่งได้กล่าวแสดงความเสียใจ “ต่อดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิต ณ ที่แห่งนี้” นายโอบามาและนายอาเบะได้วางพวงหรีดที่ทำจากดอกลิลลี่แห่งสันติภาพสีขาว ณ อนุสรณ์สถาน