นายกฯ ญี่ปุ่นเยือนสหรัฐฯ พบทรัมป์ กระชับสัมพันธ์-หารือดีลเศรษฐกิจ

นายกฯญี่ปุ่นเยือนสหรัฐฯ ถกทรัมป์ประเด็นร้อนวิกฤตตะวันออกกลางและเศรษฐกิจ ทรัมป์ต้อนรับสุดพิเศษ จัดเลี้ยงอาหารสองมื้อรวด ตอกย้ำความเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้
โตเกียว (19 มี.ค.) - นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาในวันพุธ เพื่อเจรจาครั้งสำคัญกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสถานะของญี่ปุ่นในฐานะพันธมิตรที่ขาดไม่ได้ของอเมริกาในเอเชีย แม้ว่าทรัมป์จะหันมาให้ความสนใจกับตะวันออกกลางท่ามกลางสงครามกับอิหร่าน
นางทาคาอิจิกล่าวกับผู้สื่อข่าวในโตเกียวก่อนการเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาสามวัน โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และหวังว่าจะยืนยันความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ทวิภาคีกับทรัมป์ในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่ความมั่นคงไปจนถึงเศรษฐกิจ
“สันติภาพและความมั่นคงของโลกกำลังถูกคุกคาม รวมถึงความปลอดภัยของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและความมั่นคงด้านพลังงาน” เธอกล่าว “หากสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป สิ่งต่างๆ จะยิ่งยากลำบากมากขึ้นสำหรับทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลก”
เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่า ในวันพฤหัสบดีที่ทำเนียบขาว นางทาคาอิจิและทรัมป์จะหารือถึงแนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพันธมิตรญี่ปุ่น-สหรัฐฯ และส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีน
แม้ว่าทรัมป์จะมีข้อตึงเครียดกับหลายประเทศเกี่ยวกับนโยบายภาษีที่เข้มงวดของเขา แต่ผู้นำทั้งสองน่าจะยืนยันการดำเนินการตามข้อตกลงทวิภาคีที่บรรลุในเดือนกรกฎาคมอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ข้อตกลง โตเกียวได้ให้คำมั่นที่จะจัดสรรเงิน 5.50 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับโครงการต่างๆ ในอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงพลังงาน แร่ธาตุสำคัญ เซมิคอนดักเตอร์ และการต่อเรือ ในทางกลับกัน รัฐบาลทรัมป์ได้ลดภาษีนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นของสหรัฐฯ
แหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า ข้อตกลงการลงทุนชุดที่สอง ซึ่งจะประกาศในโอกาสของการเจรจาครั้งนี้ อาจมีมูลค่าสูงถึง 10 ล้านล้านเยน (6.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ในรูปแบบการต้อนรับที่ "ไม่ธรรมดา" เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดี ทรัมป์จะเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารค่ำให้กับทาคาอิจิในวันพฤหัสบดีหลังจากการเจรจาเสร็จสิ้น
การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนสหรัฐฯ ครั้งแรกของทาคาอิจิ นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในเดือนตุลาคม และเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของเธอหลังจากพรรคเสรีประชาธิปไตยของเธอได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างฐานเสียงทางการเมืองของเธอให้แข็งแกร่งขึ้น
ก่อนการประชุมสุดยอด ทาคาอิจิ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังจากที่ทรัมป์กล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เขาต้องการให้ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ส่งเรือรบไปประจำการเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซ
แต่ทรัมป์เปลี่ยนท่าทีในวันอังคาร โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ ไม่ต้องการการสนับสนุนทางเรืออีกต่อไปแล้ว เขายังแสดงความไม่พอใจหลังจากที่ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ แสดงความสนใจเพียงเล็กน้อยต่อคำขอซ้ำๆ ของเขา
อิหร่านได้ปิดกั้นช่องแคบเพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ญี่ปุ่นพึ่งพาตะวันออกกลางสำหรับการนำเข้าน้ำมันดิบมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนใหญ่ขนส่งผ่านช่องแคบนี้
แต่สำหรับญี่ปุ่น การส่งกำลังพลและทรัพย์สินของกองกำลังป้องกันตนเองไปยังพื้นที่ต่างประเทศที่อาจเข้าไปพัวพันกับการสู้รบเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเนื่องจากรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นที่ปฏิเสธสงคราม
ญี่ปุ่นงดเว้นการประเมินทางกฎหมายเกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศอิหร่านโดยสหรัฐฯ พันธมิตรใกล้ชิด และอิสราเอล ในทางตรงกันข้าม โตเกียวได้ประณามเตหะราน ซึ่งมีความสัมพันธ์ฉันมิตรมาโดยตลอด สำหรับการโจมตีประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาต่อ "อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง" ตลอดจนความร่วมมือในด้านปัญญาประดิษฐ์และแร่ธาตุสำคัญ เช่น แร่หายาก น่าจะอยู่ในวาระการเจรจาด้วย
ทาคาอิจิได้จัดการประชุมสุดยอดครั้งแรกกับทรัมป์ในเดือนตุลาคมที่โตเกียว ไม่กี่วันหลังจากที่เธอกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น
เนื่องจากสงครามกับอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ ทรัมป์จึงขอให้ปักกิ่งเลื่อนการเยือนจีนที่วางแผนไว้ ซึ่งเดิมกำหนดไว้เริ่มต้นในวันที่ 31 มีนาคม เพื่อเจรจากับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง