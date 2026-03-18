ญี่ปุ่นจับมือสหรัฐฯ สร้าง Golden Dome ระบบป้องกันขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง

นายกฯ ญี่ปุ่นเตรียมหารือทรัมป์ จับมือพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธ Golden Dome พร้อมกระชับความร่วมมือด้านพลังงานและอุตสาหกรรม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งพันธมิตรท่ามกลางภัยคุกคามใหม่
โตเกียว (18 มี.ค.) - แหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นระบุเมื่อวันอังคารว่า นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ กำลังพิจารณาที่จะแสดงความปรารถนาของญี่ปุ่นที่จะร่วมมือกับสหรัฐฯ ในเรื่องระบบป้องกันขีปนาวุธรุ่นใหม่ "Golden Dome" ในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตัน
แหล่งข่าวระบุว่า ความร่วมมือด้านระบบป้องกันขีปนาวุธที่คาดการณ์ไว้นั้น เป็นหนึ่งในข้อตกลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตัน ซึ่งครอบคลุมหลายด้าน ตั้งแต่พันธมิตรที่ยาวนานระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ไปจนถึงด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีล้ำสมัย
โครงการ Golden Dome ที่ทรัมป์เปิดเผยในเดือนพฤษภาคม มีจุดประสงค์เพื่อตรวจจับและทำลายขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง ซึ่งสามารถบินได้เร็วกว่าความเร็วเสียงถึงห้าเท่า ในอวกาศขณะบินอยู่กลางอากาศ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคาดการณ์ไว้ที่ 175 แสนล้านดอลลาร์
วิถีการบินของอาวุธความเร็วเหนือเสียงนั้นไม่สม่ำเสมอและบินในระดับความสูงต่ำ ทำให้ยากต่อการยิงสกัดหรือติดตามด้วยเรดาร์ จีน เกาหลีเหนือ และรัสเซียต่างก็พยายามพัฒนาอาวุธประเภทนี้อย่างจริงจัง
ในเดือนสิงหาคม 2023 โตเกียวและวอชิงตันตกลงที่จะพัฒนาขีปนาวุธชนิดใหม่เพื่อสกัดกั้นอาวุธความเร็วเหนือเสียง โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้แล้วเสร็จภายในปี 2030 คาดว่าจะติดตั้งขีปนาวุธนี้ในเรือพิฆาต Aegis ของกองทัพเรือสหรัฐฯ และกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและติดตามของระบบป้องกันขีปนาวุธ กองทัพสหรัฐฯ ได้สร้างระบบ "กลุ่มดาวเทียม" ที่ช่วยให้สามารถตรวจจับขีปนาวุธที่เข้ามาได้อย่างแม่นยำสูงโดยการเชื่อมโยงดาวเทียมขนาดเล็กหลายดวงเข้าด้วยกัน
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่น ซึ่งกำลังดำเนินการวิจัยเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการตรวจจับวัตถุจากอวกาศ กำลังพิจารณาที่จะแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐอเมริกา
ระหว่างการเจรจาในการประชุมสุดยอด ซึ่งจะเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลังจากการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิสราเอล ทาคาอิจิยังวางแผนที่จะขอให้ทรัมป์ซื้อน้ำมันดิบที่ผลิตจากอะแลสกาด้วย
ญี่ปุ่นซึ่งพึ่งพาตะวันออกกลางอย่างมากในการนำเข้าน้ำมันดิบ ได้เผชิญกับความเปราะบางด้านพลังงานอีกครั้งหลังสงครามในภูมิภาค โดยการปิดช่องแคบฮอร์มุซขัดขวางการส่งออกน้ำมัน
ขณะเดียวกัน คาดว่าทาคาอิจิและทรัมป์จะตกลงกันในโครงการร่วมทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในด้านการต่อเรือ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ทั้งสองประเทศต้องการพัฒนาท่ามกลางการครอบงำอุตสาหกรรมโดยผู้ผลิตชาวจีน
อิงจากบันทึกความเข้าใจทวิภาคีเกี่ยวกับการต่อเรือที่ลงนามเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว แหล่งข่าวระบุว่า ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันในการใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากร