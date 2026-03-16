ญี่ปุ่นอึกอัก​ ส่งเรือรบไปช่องแคบฮอร์มุซ หลังทรัมป์โยนหินถามทาง(โซเชียล)​

ญี่ปุ่นพิจารณาส่งกองกำลังคุ้มกันเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ตอบรับคำขอจากสหรัฐฯ ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจกระทบความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
โตเกียว (16 มี.ค.) - นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาว่าจะทำอะไรได้บ้างภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเรือและลูกเรือญี่ปุ่นในตะวันออกกลาง ท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน
คำกล่าวของทาคาอิจิในระหว่างการประชุมรัฐสภาเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เรียกร้องผ่านโซเชียลมีเดียให้ประเทศอื่นๆ รวมถึงญี่ปุ่น ส่งเรือรบไปยังช่องแคบฮอร์มุซเพื่อรักษาความปลอดภัยการขนส่งน้ำมัน
เมื่อถูกถามโดยสมาชิกสภาฝ่ายค้านว่าญี่ปุ่นจะส่งเรือของกองกำลังป้องกันตนเองไปหรือไม่ ทาคาอิจิกล่าวว่า เป็นเรื่องยากที่จะตอบคำถามสมมติเช่นนี้ เนื่องจากสหรัฐฯ ยังไม่ได้ร้องขอ แต่รัฐบาลของเธอกำลังพิจารณา "การตอบสนองที่จำเป็น"
ทาคาอิจิยังกล่าวอีกว่า เธอจะถ่ายทอดมุมมองของญี่ปุ่นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางไปยังทรัมป์ในการประชุมสุดยอดที่จะจัดขึ้นในปลายสัปดาห์นี้ที่วอชิงตัน
ในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชินจิโร โคอิซูมิ กล่าวว่า รัฐบาลยังไม่มีแผน "ในขณะนี้" ที่จะส่งกองกำลังป้องกันตนเองไปยังตะวันออกกลาง ซึ่งญี่ปุ่นพึ่งพาอยู่กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบและ 11 เปอร์เซ็นต์ของก๊าซธรรมชาติเหลว
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทรัมป์กล่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่า เขาต้องการให้ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ส่งเรือรบไปยังช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อรักษาความปลอดภัยของเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญ ซึ่งอิหร่านได้ปิดกั้นตอบโต้การโจมตีที่สหรัฐฯ และอิสราเอลได้กระทำเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ NBC News ทรัมป์กล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่าอิหร่านได้วางทุ่นระเบิดในช่องแคบหรือไม่ แต่กล่าวว่า "เราจะกวาดล้างช่องแคบฮอร์มุซอย่างเข้มข้น และเราเชื่อว่าจะมีประเทศอื่นๆ ที่ถูกขัดขวางการเข้าถึงน้ำมันเข้าร่วมด้วย"
แม้ว่ากิจกรรมของกองกำลังป้องกันตนเอง (SDF) ในต่างประเทศจะถูกจำกัดภายใต้รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นที่ปฏิเสธสงคราม แต่รัฐบาลสามารถสั่งให้เรือของ SDF คุ้มกันเรือที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นในการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงทางทะเล ซึ่งอนุญาตให้ใช้อาวุธเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันได้
รัฐบาลได้ขยายบทบาทของ SDF ในต่างประเทศผ่านกฎหมายความมั่นคงที่มีผลบังคับใช้ในปี 2559 แต่การส่งบุคลากรไปยังพื้นที่ที่พวกเขาอาจเข้าไปพัวพันกับการสู้รบยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่
ในความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง โคอิซูมิและพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ได้ตกลงกันทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าจะรักษาการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิด กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันจันทร์
โคอิซูมิกล่าวกับเฮกเซธว่า การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในตะวันออกกลาง รวมถึงช่องแคบฮอร์มุซ เป็นเรื่อง "สำคัญอย่างยิ่ง" สำหรับญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศ และโตเกียวจะสื่อสารกับประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสหรัฐอเมริกา กระทรวงฯ กล่าว
เฮกเซธกล่าวว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางจะไม่ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีของกองกำลังสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องปรามและการตอบโต้ของพันธมิตรทวิภาคี