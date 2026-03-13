ญี่ปุ่นจับมือสหรัฐฯ ขยายผลร่วมผลิตขีปนาวุธ จัดซื้อแพทริออต

โตเกียว (13 มี ค.) - แหล่งข่าวจากความสัมพันธ์ทวิภาคีระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ วางแผนที่จะขยายการแบ่งปันข้อมูลลับผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกองกำลังป้องกันประเทศของทั้งสองประเทศ เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการป้องปรามและการตอบโต้
คาดว่านายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิของญี่ปุ่น และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ จะหารือเรื่องนี้และเน้นย้ำถึงการกระชับความสัมพันธ์พันธมิตรเมื่อทั้งสองพบกันในวันที่ 19 มีนาคม ที่กรุงวอชิงตัน
การแบ่งปันข้อมูล นี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ทั้งสองประเทศสร้างระบบสำหรับการตัดสินใจแบบบูรณาการ
แหล่งข่าวกล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณาการนำบริการ "คลาวด์ความปลอดภัย" ของสหรัฐฯ มาใช้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความปลอดภัยของข้อมูลของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นด้วย
แหล่งข่าวระบุว่า เนื่องจากบริการคลาวด์ในญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐฯ วอชิงตันจึงเรียกร้องให้โตเกียวเสริมสร้างการป้องกันทางไซเบอร์ในการเจรจาเบื้องต้นก่อนการประชุมระหว่างทาคาอิจิและทรัมป์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเยือนจีนของทรัมป์
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบัญชาการและการควบคุม รวมถึงความสามารถในการเลือกเป้าหมายโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทั้งสองประเทศวางแผนที่จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยอาศัยข้อมูลลับที่รวบรวมโดยกองกำลังของทั้งสองประเทศ
ขณะเดียวกัน การผลิตขีปนาวุธร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ อาจเป็นหนึ่งในหัวข้อสำหรับการประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้น ท่ามกลางความต้องการขีปนาวุธที่เพิ่มขึ้นหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียและสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน
แหล่งข่าวระบุว่า ทั้งสองประเทศวางแผนที่จะทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มการผลิตขีปนาวุธผ่านกรอบความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การจัดซื้อ และการบำรุงรักษา (Defense Industrial Cooperation, Acquisition, and Sustainment forum)
ขีปนาวุธสกัดกั้นพื้นสู่อากาศแพทริออตเป็นหนึ่งในรายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขยายการผล