ญี่ปุ่นอพยพพลเมืองภัยสงคราม ครั้งใหญ่ที่สุด

โตเกียว (12 มี.ค.) - การอพยพพลเมืองและสมาชิกในครอบครัวของญี่ปุ่นจากตะวันออกกลางที่กำลังประสบภัยสงคราม ได้กลายเป็นหนึ่งในปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ แซงหน้าการอพยพจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ในปี 2563 ซึ่งเป็นที่ที่ตรวจพบการระบาดของ COVID-19 เป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ มีประชาชนทั้งหมด 836 คนเดินทางกลับญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำของรัฐบาล 4 เที่ยวบิน เทียบกับ 828 คนที่อพยพจากอู่ฮั่น
จำนวนผู้ถูกอพยพเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักศึกษาในญี่ปุ่นจำนวนมากเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลานี้ของปีเพื่อฉลองการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษาของญี่ปุ่นเริ่มต้นในเดือนเมษายนและสิ้นสุดในเดือนมีนาคม
จนถึงขณะนี้ เครื่องบินสามในสี่ลำถูกเช่าเหมาลำจากสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ โดยบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด 560 คน
ตามข้อมูลจากบริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ สายการบินแห่งชาติของเอธิโอเปียซึ่งเป็นของรัฐ เริ่มให้บริการเที่ยวบินไปยังนาริตะ ใกล้โตเกียว ในเดือนเมษายน 2558 และปัจจุบันให้บริการเที่ยวบินไป-กลับ 6 เที่ยวต่อสัปดาห์ไปยังเมืองหลวงแอดดิสอาบาบา ผ่านเกาหลีใต้
แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเลือกสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ เนื่องจากให้บริการเที่ยวบินประจำไปยังส่วนต่างๆ ของตะวันออกกลาง และประเทศในแอฟริกาแห่งนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสองประเทศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังเช่าเหมาลำเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์จากดูไบ ซึ่งเดินทางมาถึงสนามบินฮาเนดะของโตเกียวเมื่อวันพุธ โดยบรรทุกผู้ลี้ภัย 276 คน