ญี่ปุ่นปัดช่วยสหรัฐฯ รบอิหร่าน ชี้ไม่เข้าข่ายคุกคามการอยู่รอดของญี่ปุ่น

นายกฯ ญี่ปุ่นประกาศจุดยืนชัด สงครามอิหร่านไม่ถือเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของชาติ ปิดทางส่งกองกำลังป้องกันตนเองไปช่วยสหรัฐฯ ตามกฎหมายความมั่นคง ท่ามกลางการจับตาก่อนการประชุมสุดยอดกับทรัมป์ปลายเดือนนี้
เจแปนไทมส์ (10 มี.ค.) นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น กล่าวตอบคำถามในคณะกรรมการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันจันทร์ (9 มี.ค.) ว่า สงครามอิหร่าน ไม่ได้ถือเป็น “สถานการณ์ที่คุกคามการอยู่รอด” ภายใต้กฎหมายความมั่นคงของญี่ปุ่น ที่กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจะสามารถให้การสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในความขัดแย้งนี้ได้
จุนยะ โอกาวะ หัวหน้าพรรคพันธมิตรปฏิรูปสายกลางฝ่ายค้าน ได้ถาม ทาคาอิจิ ในคณะกรรมการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรว่า รัฐบาลใช้การตีความกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกันในสถานการณ์ด้านความมั่นคง โดยอ้างถึงความคิดเห็นสถานการณ์ฉุกเฉินในไต้หวันที่ ทาคาอิจิ เคยกล่าวไว้เมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้ว
ทาคาอิจิ กล่าวว่า การกำหนดสถานะที่คุกคามการอยู่รอด ดังกล่าวหมายถึง “สถานการณ์ที่เกิดการโจมตีด้วยอาวุธต่อประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับญี่ปุ่น” และเสริมว่า การโจมตีนั้นจะต้องคุกคาม “การดำรงอยู่ของประเทศของเรา และเป็นการล้มล้างสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการมีชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข”
เมื่อถูกถามว่า สหรัฐอเมริกาได้ร้องขอการสนับสนุนในการทำสงครามหรือไม่ และรัฐบาล ทาคาอิจิ จะตอบสนองอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น
รัฐมนตรีต่างประเทศ โทชิมิตสึ โมเตกิ ตอบว่า สหรัฐอเมริกายังไม่ได้ร้องขอการสนับสนุนใดๆ จากกองกำลังป้องกันตนเอง (SDF) ญี่ปุ่น แต่ชี้แจงว่า “สถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลง และบางแง่มุมก็เปลี่ยนไปในทุกขณะ”
เกณฑ์ทางกฎหมายและการเมืองเกี่ยวกับการประกาศสถานการณ์ที่คุกคามการอยู่รอดนั้นเข้มงวดสูงมาก รัฐบาล ทาคาอิจิ ก็กำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนนี้
ไอสะ คิโยซู ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญวิทยากรที่สถาบันเทคโนโลยีมูโรรัน กล่าวว่า การพิจารณาถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในการอ้างสิทธิ์ในการป้องกันด้วยตนเองสำคัญยิ่ง เนื่องจากแนวคิดเรื่องการป้องกันตนเองนั้นอาจส่งผลอย่างไร้ขอบเขต อีกทั้งไม่มีประสิทธิผลใดๆ