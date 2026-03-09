ญี่ปุ่นประจำการขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่ ยิงโจมตีไกลถึงจีน​

เกียวโดนิวส์ (9 มี.ค.) - ญี่ปุ่นกำลังเตรียมประจำการขีปนาวุธระยะไกลที่พัฒนาเองภายในประเทศชุดแรก โดยแท่นยิงขีปนาวุธได้เดินทางมาถึงค่ายทหารในวันจันทร์ ขณะที่ประเทศกำลังเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการโจมตีเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค
ขีปนาวุธแบบ Type-12 ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว จะถูกประจำการที่ค่ายเคนกุน ในจังหวัดคุมาโมโตะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการประจำการ นายมินารุ คิฮาระ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวโดยไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
รถกองทัพที่บรรทุกเครื่องยิงขีปนาวุธและอุปกรณ์อื่นๆ เดินทางมาถึงหลังเที่ยงคืนในภารกิจลับสุดยอดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้านในพื้นที่ ประชาชนหลายสิบคนยืนอยู่ด้านนอกค่าย ตะโกนว่า “หยุดการติดตั้งขีปนาวุธระยะไกล!” และถือป้ายที่มีข้อความประท้วง
ผู้ต่อต้านได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการขาดความโปร่งใส และกล่าวว่าการติดตั้งครั้งนี้จะยิ่งเพิ่มความตึงเครียดและทำให้ท้องถิ่นกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตี
“ทางจังหวัดไม่เคยได้รับแจ้ง” ทาคาชิ คิมูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดคุมาโมโตะ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ “เป็นเรื่องน่าผิดหวังอย่างยิ่งที่เราทราบเรื่องนี้จากรายงานของสื่อ”
เมื่อปีที่แล้ว กระทรวงกลาโหมได้เร่งกำหนดการประจำการขีปนาวุธขึ้นหนึ่งปี เนื่องจากญี่ปุ่นเร่งเสริมสร้างกำลังทางทหารในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขณะที่จีนเพิ่มความตึงเครียดรอบไต้หวัน เกาะปกครองตนเองที่ปักกิ่งอ้างว่าเป็นของตน
ขีปนาวุธ Type-12 รุ่นปรับปรุงใหม่ ซึ่งพัฒนาและผลิตโดยมิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ มีระยะทำการประมาณ 1,000 กิโลเมตร และสามารถยิงไปถึงจีนแผ่นดินใหญ่ได้ ซึ่งเป็นการขยายระยะทำการอย่างมากจากระยะ 200 กิโลเมตรของรุ่นเดิม
ขีปนาวุธนี้จะถูกประจำการที่ค่ายฟูจิในชิซูโอกะ ทางตะวันตกของโตเกียว ในปลายปีนี้
ญี่ปุ่นมองว่าจีนเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่เพิ่มมากขึ้น และได้เร่งเสริมกำลังทางทหารในหมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ใกล้ทะเลจีนตะวันออก โดยได้ติดตั้งระบบสกัดกั้นขีปนาวุธ PAC-3 และขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานพิสัยกลางในหลายเกาะ รวมถึงโอกินาวา อิชิกากิ และมิยาโกะ
เมื่อเดือนที่แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชินจิโร โคอิซูมิ กล่าวว่า ญี่ปุ่นจะติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานพิสัยกลางบนเกาะโยนางุนิ ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันตกสุดของญี่ปุ่นและอยู่ทางตะวันออกของไต้หวัน ภายในเดือนมีนาคม 2574
ความตึงเครียดได้ทวีความรุนแรงขึ้นอีกนับตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวหลังจากเข้ารับตำแหน่งไม่นานว่า การกระทำทางทหารใดๆ ของจีนต่อไต้หวันอาจเป็นเหตุให้ญี่ปุ่นตอบโต้ทางทหาร
ทาคาอิจิให้คำมั่นว่าจะทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศภายในสิ้นปีนี้ และต้องการเสริมกำลังทางทหารของญี่ปุ่นด้วยอาวุธต่อสู้ไร้คนขับและขีปนาวุธพิสัยไกล
รัฐบาลของเธอยังเตรียมยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกอาวุธร้ายแรงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของญี่ปุ่นและความร่วมมือกับประเทศที่เป็นมิตร โดยอิงตามข้อเสนอที่พรรคของเธอและพรรคร่วมรัฐบาลได้ยื่นเสนอเมื่อเร็วๆ นี้