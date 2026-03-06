xs
26 ปีไม่หมดอายุความ สามีเก็บห้องรอจับคนร้ายฆ่าภรรยาได้สำเร็จ

ซาโตรุ ทาคาบะ กับภรรยา นามิโกะ และลูกชาย โคเฮ ในปี 2542 (Jiji)
ปิดฉากการรอคอย 26 ปี สามีเก็บห้องที่ภรรยาถูกแทงตายไว้ไม่แตะต้อง ในที่สุดจับคนร้ายได้ พบเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่แอบรักเขาข้างเดียว

เจแปนไทม์​ (6​ มี.ค.)​ – อัยการได้สั่งฟ้องหญิงวัย 69 ปี ในวันพฤหัสบดี ในข้อหาต้องสงสัยว่าแทงแม่บ้านคนหนึ่งเสียชีวิตในเมืองนาโกย่าเมื่อกว่า 26 ปีก่อน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 อัยการญี่ปุ่นประกาศว่า คุมิโกะ ยาสุฟุกุ วัย 69 ปี จะถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาฆาตกรรมนามิโกะ ทาคาบะ​ เมื่อ​ ปี​ พ.ศ.​ 2542

ตามคำฟ้อง คุมิโกะ ยาสุฟุกุ ถูกสงสัยว่าฆ่า นามิโกะ ทาคาบะ วัย 32 ปี (ขณะนั้น)​ โดยใช้มีดแทงซ้ำๆ ที่คอและส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ในอพาร์ตเมนต์ของเหยื่อในเมืองเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2542 โคเฮ ลูกชายของทาคาบะ ซึ่งขณะนั้นอายุ 2 ขวบ และอยู่ในอพาร์ตเมนต์ขณะนั้นไม่ได้รับอันตราย สามีของเธอ ซาโตรุ ออกไปทำงาน

พนักงานสอบสวนเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยล้างมือที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำร้ายร่างกายที่อ่างล้างหน้าในห้องพัก ดีเอ็นเอจากคราบเลือดในที่เกิดเหตุตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องสงสัย นำไปสู่การจับกุมเธอเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

สำนักงานอัยการเขตนาโกย่าสรุปผลการตรวจทางจิตเวช​ว่า ยาสุฟุกุ เพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายของซาโตรุ ไม่มีความผิดปกติ​ทางจิตใจที่จะเว้นการรับผิดทางอาญา จากผลการตรวจทางจิตเวช

คำถามสำคัญประการหนึ่งน่าจะเป็นว่าจำเลยมีความรับผิดชอบทางอาญาอย่างเต็มที่ในขณะที่ก่อเหตุฆาตกรรมหรือไม่ ยาสุฟุกุให้การกับพนักงานสอบสวนในตอนแรก แต่ต่อมาใช้สิทธิ์ที่จะไม่พูด ดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจของเธอได้ การที่เธอจะยอมให้การในศาลหรือไม่นั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาดู

ตามคำบอกเล่าของซาโตรุ ทาคาบะ (ปัจจุบันอายุ​ 69​ ปี)​ ยาสุฟุกุ​แอบชอบเขาข้างเดียวมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย

พวกเขาได้พบกันเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ 20 ปี ในงานเลี้ยงรุ่นของชมรมเทนนิสโรงเรียนมัธยม​ ประมาณห้าเดือนก่อนเกิดเหตุ​

เขาเล่าว่ายาสุฟุกุบอกเขาว่าเธอ "ทำได้ดีทั้งในเรื่องการงานและการเลี้ยงดูลูก" แต่เขากล่าวว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้ผู้ต้องสงสัยทำร้ายภรรยาของเขา

การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้น 26 ปีหลังจากที่พบว่านามิโกะถูกแทงเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ของเธอในนาโกย่า

เป็นเวลากว่าสองทศวรรษที่สามีของเธอ ซาโตรุ ทาคาบะ ปฏิเสธที่จะทำความสะอาดคราบเลือดหรือเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์แม้แต่ชิ้นเดียว โดยหวังที่จะรักษาหลักฐานไว้จนกว่าจะพบตัวฆาตกร

คดีนี้ยังคงเป็นหนึ่งในคดีปริศนาที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นนานกว่า​ 26 ปี​ จนกระทั่งเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เมื่อยาซูฟุกุ อดีตเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายของซาโตรุ ถูกจับกุม แม้ว่าเธอจะยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือฆ่า แต่แรงจูงใจยังคงเป็นปริศนา

เวลาที่หยุดเดิน​ ชีวิตที่หยุดชะงัก
ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2542 นามิโกะ ทาคาบะ เป็นคุณแม่วัย 32 ปี ที่เพิ่งบอกสามีว่าเธอ “มีความสุขที่สุดเท่าที่เคยมีมา” ทั้งคู่ได้เซ็นสัญญาซื้อคอนโดมิเนียมใหม่และวางแผนที่จะมีลูกคนที่สอง

ความหวังนั้นจบลงในวันที่ 13 พฤศจิกายน ขณะที่ซาโตรุไปทำงาน ผู้บุกรุกได้เข้ามาในห้องพักและทำร้ายนามิโกะ โคเฮ ลูกชายวัยสองขวบของเธออยู่ในห้องนั้นด้วย แต่ถูกพบว่าปลอดภัยดีอยู่ข้างๆ ร่างของแม่ พนักงานสอบสวนระบุถึง “เจตนาอันโหดเหี้ยม” ของฆาตกร ซึ่งเล็งเป้าไปที่คอของเหยื่อ

ซาโตรุ ทาคาบะ ไม่เคยเปลี่ยนสภาพที่เกิดเหตุ และยังคงเช่าห้องดังกล่าว​ แม้เขาและลูกชายย้ายออกไป โดยยังคงจ่ายค่าเช่ารายเดือนสำหรับอพาร์ตเมนต์ที่ว่างเปล่าและเปื้อนเลือดเป็นเวลา 26 ปี รวมเป็นเงินประมาณ 22 ล้านเยน

เขาหยุดเวลาชีวิตไว้นับแต่วันนั้น​ และเปลี่ยนโศกนาฏกรรมให้เป็นการรณรงค์เพื่อความยุติธรรม ช่วยนำการเคลื่อนไหวยกเลิกกฎหมายอายุความ​ ในการดำเนินคดีฆาตกรรม​ จนผ่านกฎหมายนี้ในญี่ปุ่นในปี 2553 ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนี้ ฆาตกรอาจลอยนวลไปนานแล้วเพราะคดีหมดอายุความ

ความคืบหน้าในคดีที่ค้างคา
การสืบสวนพลิกผันอย่างมากในปี 2567 เมื่อมีการแต่งตั้งสารวัตรคนใหม่ให้ดูแลคดีนี้ ตำรวจจำกัดขอบเขตการสืบสวนไปที่กลุ่มคนประมาณ 500 คนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ซึ่งก่อนหน้านี้ปฏิเสธที่จะให้ตัวอย่างดีเอ็นเอ

ในเดือนสิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่ได้ไปเยี่ยมยาซูฟุกุ เธอปฏิเสธที่จะให้ตัวอย่างในตอนแรก แต่ในวันที่ 30 ตุลาคม เธอเดินเข้าไปในสถานีตำรวจและบอกเป็นนัยถึงความผิดของเธอ การตรวจดีเอ็นเอที่ตรงกับเลือดที่พบในที่เกิดเหตุ ซึ่งเชื่อว่ามาจากบาดแผลที่ฆาตกรได้รับระหว่างการต่อสู้ ยืนยันตัวตนของเธอ

ปริศนายังคงอยู่
แม้จะมีการจับกุมแล้ว แต่ “เหตุผล” ของอาชญากรรมยังคงปริศนา ซาโตรุจำได้ว่ายาซูฟุกุเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่เคยแอบชอบเขาในสมัยมัธยมปลาย พวกเขาได้พูดคุยกันสั้นๆ ในงานเลี้ยงรุ่นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเกิดเหตุฆาตกรรม แต่ซาโตรุบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเธอมีความรู้สึกไม่ดีต่อเขา

ยาซูฟุกุบอกกับเจ้าหน้าที่สืบสวนว่าเธอ “วิตกกังวลทุกวัน” เป็นเวลา 26 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันครบรอบการฆาตกรรมใกล้เข้ามา สำหรับซาโตรุ การฟ้องร้องครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในสิ่งที่เขารอคอย ขณะที่ห้องพักเก่านั้นยังคงสภาพเดิม เป็นพยานไร้เสียง ต่อคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ​ 

