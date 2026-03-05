จรวดไครอส 3 สตาร์ทอัพญี่ปุ่นยกเลิก ภารกิจส่งดาวเทียมล้มเหลวอีก

เกียวโดนิวส์ (5 มี.ค.) - บริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินจรวดของตนในวันพฤหัสบดี หลังจากปล่อยตัวจากฐานปล่อยจรวดทางตะวันตกของญี่ปุ่นได้ไม่นาน
จรวดไครอส3 (Kairos No. 3) ของบริษัท สเปซวัน (Space One) ซึ่งเป็นจรวดเชื้อเพลิงแข็งขนาด 18 เมตร หนัก 23 ตัน ได้ทะยานขึ้นในตอนเช้าจากท่าอวกาศคิอิ ที่ดำเนินการโดยเอกชนในเมืองคุชิโมโตะ จังหวัดวาคายามะ บนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
การปล่อยจรวดขนาดเล็ก ไครอสหมายเลข 3 ของบริษัทสตาร์ทอัพสเปซวัน จากประเทศญี่ปุ่น ประสบความล้มเหลวในเช้าวันพฤหัสบดี หลังจากการปล่อยจรวดหมายเลข 1 และ 2 ล้มเหลวเช่นกัน
ซึ่งหากประสบความสำเร็จ จะเป็นครั้งแรกที่จรวดของญี่ปุ่นที่พัฒนาโดยภาคเอกชนเพียงอย่างเดียวสามารถนำดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรได้
จรวดหมายเลข 3 ทะยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดคิอิ ของสเปซวัน ในเมืองคุชิโมโตะ จังหวัดวาคายามะ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น เวลาประมาณ 11:10 น. อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยกเลิกการบินหลังจากขึ้นบินได้ไม่นาน
Space One อธิบายว่าได้ตัดสินใจเช่นนั้นหลังจากพบว่ายากที่จะทำภารกิจให้สำเร็จ และจะจัดการแถลงข่าวในภายหลัง
จรวดขนาด 18 เมตร หนัก 23 ตัน บรรทุกดาวเทียมขนาดเล็ก 5 ดวง รวมถึงดาวเทียมที่พัฒนาโดยนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมในโตเกียวและองค์การอวกาศไต้หวัน
สเปซวัน ตั้งเป้าที่จะเป็นหน่วยงานเอกชนแห่งแรกของญี่ปุ่นที่ส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัทสตาร์ทอัพดังกล่าวได้ยกเลิกการปล่อยจรวดเพียงประมาณ 30 วินาทีก่อนการปล่อย เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และกำหนดวันปล่อยใหม่เป็นวันพฤหัสบดี