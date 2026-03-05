xs
จรวดไครอส 3 สตาร์ทอัพญี่ปุ่นยกเลิก ภารกิจส่งดาวเทียมล้มเหลวอีก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เกียว​โด​นิวส์​ (5​ มี.ค.)​ - บริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินจรวดของตนในวันพฤหัสบดี หลังจากปล่อยตัวจากฐานปล่อยจรวดทางตะวันตกของญี่ปุ่นได้ไม่นาน

จรวดไครอส​3​ (Kairos No. 3)​ ของบริษัท สเปซวัน​ (Space One)​ ซึ่งเป็นจรวดเชื้อเพลิงแข็งขนาด 18 เมตร หนัก 23 ตัน ได้ทะยานขึ้นในตอนเช้าจากท่าอวกาศคิอิ ที่ดำเนินการโดยเอกชนในเมืองคุชิโมโตะ จังหวัดวาคายามะ บนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก

การปล่อยจรวดขนาดเล็ก​ ไครอส​หมายเลข 3 ของบริษัทสตาร์ทอัพสเปซวัน จากประเทศญี่ปุ่น ประสบความล้มเหลวในเช้าวันพฤหัสบดี หลังจากการปล่อยจรวดหมายเลข 1 และ 2 ล้มเหลวเช่นกัน

ซึ่งหากประสบความสำเร็จ จะเป็นครั้งแรกที่จรวดของญี่ปุ่นที่พัฒนาโดยภาคเอกชนเพียงอย่างเดียวสามารถนำดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรได้

จรวดหมายเลข 3 ทะยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดคิอิ ของสเปซวัน  ในเมืองคุชิโมโตะ จังหวัดวาคายามะ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น เวลาประมาณ 11:10 น. อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยกเลิกการบินหลังจากขึ้นบินได้ไม่นาน

Space One อธิบายว่าได้ตัดสินใจเช่นนั้นหลังจากพบว่ายากที่จะทำภารกิจให้สำเร็จ และจะจัดการแถลงข่าวในภายหลัง

จรวดขนาด 18 เมตร หนัก 23 ตัน บรรทุกดาวเทียมขนาดเล็ก 5 ดวง รวมถึงดาวเทียมที่พัฒนาโดยนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมในโตเกียวและองค์การอวกาศไต้หวัน

สเปซวัน​ ตั้งเป้าที่จะเป็นหน่วยงานเอกชนแห่งแรกของญี่ปุ่นที่ส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

จรวดลำนี้บรรทุกดาวเทียม 5 ดวง ซึ่งเป็นของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์การอวกาศไต้หวัน

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัทสตาร์ทอัพดังกล่าวได้ยกเลิกการปล่อยจรวดเพียงประมาณ 30 วินาทีก่อนการปล่อย เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และกำหนดวันปล่อยใหม่เป็นวันพฤหัสบดี





ภาพถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าวเกียวโด แสดงให้เห็นจรวดไครอส? 3 (Kairos No. 3) ของบริษัทสเปซวัน (Space One) กำลังทะยานขึ้นจากท่าอวกาศคิอิในเมืองคุชิโมโตะ จังหวัดวาคายามะ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2026 (เกียวโด)
