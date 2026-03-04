xs
ศาลญี่ปุ่นสั่งยุบโบสถ์เอกภาพ ปมเรียกร้องเงินบริจาคผิดกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 แสดงให้เห็นอาคารในโตเกียวซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของโบสถ์ยูนิฟิเคชั่น (เกียวโด)
ศาลสูงญี่ปุ่นสั่งยุบโบสถ์เอกภาพ​ (ยูนิฟิเคชั่น)​ ชี้เรียกรับเงินบริจาคสร้างความเสียหายร้ายแรง สั่งถอนสถานะนิติบุคคลทางศาสนาและสิทธิประโยชน์ทางภาษีมีผลทันที แม้ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้

โตเกียว (4​ มี.ค.)​ - ศาลสูงญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้ยืนยันคำสั่งยุบโบสถ์เอกภาพ​ (ยูนิฟิเคชชั่น)​ หรือคริสตจักรแห่งความสามัคคี​ ตามคำขอของรัฐบาลกลาง โดยให้เหตุผลว่าโบสถ์ดังกล่าวได้เรียกร้องเงินบริจาคจากสมาชิกอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินอย่างร้ายแรง

แม้ว่ากลุ่มนี้ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ แต่คำสั่งของศาลสูงโตเกียวจะมีผลบังคับใช้ทันที โดยองค์กรที่เป็นข้อถกเถียงนี้จะสูญเสียสถานะเป็นนิติบุคคลทางศาสนาพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และจะเริ่มกระบวนการชำระบัญชี

ภายใต้ระบบกฎหมายของญี่ปุ่น รัฐสามารถขอให้ศาลสั่งยุบได้หากนิติบุคคลทางศาสนา "กระทำการที่พบอย่างชัดเจนว่าก่อให้เกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของประชาชนอย่างมาก"

รัฐบาลโต้แย้งว่ากลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งรวมถึงการเข้าหาบุคคลโดยไม่เปิดเผยตัวตนและการขอรับบริจาคจำนวนมาก ถือเป็นการละเมิดกฎหมายแพ่ง

รัฐบาลได้ยื่นคำร้องขอให้ยุบองค์กรในเดือนตุลาคม 2566 โดยอ้างว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วประเทศเป็นเวลานาน ส่งผลให้มีผู้เสียหายจำนวนมาก

คริสตจักรแห่งความสามัคคี หรือที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อ สหพันธ์ครอบครัวเพื่อสันติภาพและความสามัคคีของโลก ปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอรับบริจาคที่ไม่เหมาะสม โดยระบุว่าความเสียหายที่เกิดจากการบริจาคลดลงตั้งแต่ปี 2552 เมื่อทางคริสตจักรประกาศใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น

กลุ่มดังกล่าวโต้แย้งว่ามีเพียงการละเมิดทางอาญาเท่านั้น ไม่ใช่การละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง ที่เข้าข่ายการยุบองค์กร

ศาลแขวงโตเกียวกล่าวในเดือนมีนาคม 2568 ว่าไม่สามารถมองข้ามความเสียหายอย่างร้ายแรงที่คริสตจักรได้ก่อขึ้น และความเป็นไปได้ที่คริสตจักรจะยังคงสร้างความเสียหายแก่ผู้คนในอนาคต ศาลจึงตัดสินว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการออกคำสั่งยุบองค์กร โดยเรียกคำสั่งดังกล่าวว่าเป็น "การดำเนินการทางกฎหมายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้"

โบสถ์แห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดนับตั้งแต่เหตุการณ์ยิงอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะเสียชีวิตในปี 2565 โดยชายคนหนึ่งที่ยอมรับว่าแค้นเคืองกลุ่มนี้เนื่องจากการบริจาคที่ทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินจากมารดาของเขา

เหตุการณ์ดังกล่าวตามมาด้วยการเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติบางคนของพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลกับโบสถ์ฯ

มีการออกกฎหมายในเดือนธันวาคม 2565 เพื่อควบคุมกลยุทธ์การระดมทุนที่บิดเบือนขององค์กรต่างๆ หลังจากที่ความทุกข์ยากของเด็กๆ สมาชิกของโบสถ์ฯ​ ถูกเปิดเผย