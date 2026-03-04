ศาลญี่ปุ่นสั่งยุบโบสถ์เอกภาพ ปมเรียกร้องเงินบริจาคผิดกฎหมาย

ศาลสูงญี่ปุ่นสั่งยุบโบสถ์เอกภาพ (ยูนิฟิเคชั่น) ชี้เรียกรับเงินบริจาคสร้างความเสียหายร้ายแรง สั่งถอนสถานะนิติบุคคลทางศาสนาและสิทธิประโยชน์ทางภาษีมีผลทันที แม้ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้
โตเกียว (4 มี.ค.) - ศาลสูงญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้ยืนยันคำสั่งยุบโบสถ์เอกภาพ (ยูนิฟิเคชชั่น) หรือคริสตจักรแห่งความสามัคคี ตามคำขอของรัฐบาลกลาง โดยให้เหตุผลว่าโบสถ์ดังกล่าวได้เรียกร้องเงินบริจาคจากสมาชิกอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินอย่างร้ายแรง
แม้ว่ากลุ่มนี้ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ แต่คำสั่งของศาลสูงโตเกียวจะมีผลบังคับใช้ทันที โดยองค์กรที่เป็นข้อถกเถียงนี้จะสูญเสียสถานะเป็นนิติบุคคลทางศาสนาพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และจะเริ่มกระบวนการชำระบัญชี
ภายใต้ระบบกฎหมายของญี่ปุ่น รัฐสามารถขอให้ศาลสั่งยุบได้หากนิติบุคคลทางศาสนา "กระทำการที่พบอย่างชัดเจนว่าก่อให้เกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของประชาชนอย่างมาก"
รัฐบาลโต้แย้งว่ากลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งรวมถึงการเข้าหาบุคคลโดยไม่เปิดเผยตัวตนและการขอรับบริจาคจำนวนมาก ถือเป็นการละเมิดกฎหมายแพ่ง
รัฐบาลได้ยื่นคำร้องขอให้ยุบองค์กรในเดือนตุลาคม 2566 โดยอ้างว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วประเทศเป็นเวลานาน ส่งผลให้มีผู้เสียหายจำนวนมาก
คริสตจักรแห่งความสามัคคี หรือที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อ สหพันธ์ครอบครัวเพื่อสันติภาพและความสามัคคีของโลก ปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอรับบริจาคที่ไม่เหมาะสม โดยระบุว่าความเสียหายที่เกิดจากการบริจาคลดลงตั้งแต่ปี 2552 เมื่อทางคริสตจักรประกาศใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น
กลุ่มดังกล่าวโต้แย้งว่ามีเพียงการละเมิดทางอาญาเท่านั้น ไม่ใช่การละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง ที่เข้าข่ายการยุบองค์กร
ศาลแขวงโตเกียวกล่าวในเดือนมีนาคม 2568 ว่าไม่สามารถมองข้ามความเสียหายอย่างร้ายแรงที่คริสตจักรได้ก่อขึ้น และความเป็นไปได้ที่คริสตจักรจะยังคงสร้างความเสียหายแก่ผู้คนในอนาคต ศาลจึงตัดสินว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการออกคำสั่งยุบองค์กร โดยเรียกคำสั่งดังกล่าวว่าเป็น "การดำเนินการทางกฎหมายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้"
โบสถ์แห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดนับตั้งแต่เหตุการณ์ยิงอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะเสียชีวิตในปี 2565 โดยชายคนหนึ่งที่ยอมรับว่าแค้นเคืองกลุ่มนี้เนื่องจากการบริจาคที่ทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินจากมารดาของเขา
เหตุการณ์ดังกล่าวตามมาด้วยการเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติบางคนของพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลกับโบสถ์ฯ
มีการออกกฎหมายในเดือนธันวาคม 2565 เพื่อควบคุมกลยุทธ์การระดมทุนที่บิดเบือนขององค์กรต่างๆ หลังจากที่ความทุกข์ยากของเด็กๆ สมาชิกของโบสถ์ฯ ถูกเปิดเผย