ศิลปะแห่งการสำนึกในวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ปรัชญาการทำงานแบบ “เจแปนเวย์” ผ่านมุมมองของผู้บริหารชาวไทย ซึ่งผ่านประสบการณ์ทำงานกับชาวญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปี...โดย ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทอิเดมิตสึ อพอลโล (ประเทศไทย) จำกัด
ตอนที่ 44
ในภาษาญี่ปุ่น คำว่า 懺悔 (ざんげ | Zange) แปลตรงตัวว่า “การสารภาพบาป” หรือ “การสำนึกในสิ่งที่ผิด” แต่ในความหมายลึกของญี่ปุ่น มันไม่ใช่เพียงการพูดคำว่า ขอโทษ (ごめんなさい | Gomen nasai) หากแต่คือ “การใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ เพื่อรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้ก่อไว้”
Zange จึงไม่ใช่การกระทำชั่วคราว แต่คือการเดินทางยาวนานของจิตใจ การเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองด้วยความสงบและไม่หลบเลี่ยง
ในสังคมญี่ปุ่น การสำนึก เป็นรากลึกของศีลธรรม คำว่า 恥 (Haji) หรือความละอาย มีน้ำหนักมากกว่าคำว่า “ผิด” เพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่า “การทำให้ใครเดือดร้อนคือสิ่งน่าละอายที่สุด” ดังนั้น Zange จึงเป็นการชำระ Haji ชำระความละอาย ให้กลับมาเป็นความสงบ
เราเห็นสิ่งนี้ได้ในชีวิตของ Hitoshi Imamura นายพลผู้เลือกขังตัวเองจนวันตาย เขาไม่ได้พูดคำว่าขอโทษต่อหน้าสาธารณะบ่อยครั้ง แต่เลือกใช้ “การอยู่” เป็นเครื่องพิสูจน์ ว่าอยู่เพื่อสำนึก อยู่เพื่อไม่ลืม
แล้ว คำว่า Zange ต่างจาก Guilt ของตะวันตกอย่างไร ในโลกตะวันตก การขอโทษมักเป็นการสารภาพต่อพระเจ้า หรือกฎหมายเมื่อสารภาพแล้ว จิตใจจะเบา เพราะได้รับการให้อภัย แต่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น การให้อภัยไม่ได้มาจากภายนอก มันมาจาก “ภายในใจของเราเอง” ชาวญี่ปุ่นจึงไม่มองว่า Zange เป็นจุดจบของความผิด แต่คือจุดเริ่มต้นของ “การอยู่กับความผิดนั้นอย่างมีสติ”
ดังนั้น เราจึงเห็นการแสดงออกที่เงียบสงบ เช่น การก้มศีรษะลึก (深いお辞儀 | Fukai Ojigi) การถอนตัวออกจากสังคมเพื่อสำนึก หรือแม้แต่การใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่อชำระใจ Zange คือความรับผิดชอบที่ไม่ต้องประกาศ แต่ “เห็นได้จากวิธีที่เขาใช้ชีวิตหลังจากนั้น”
แม้เวลาผ่านไปกว่าเจ็ดสิบปีหลังสงครามโลก แนวคิด Zange ยังปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้นำองค์กรลาออกทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด หรือการที่บริษัทประกาศ “ขอโทษอย่างเป็นทางการ” ด้วยความเคารพ (คำว่า 謝罪 | Shazai การขอโทษอย่างจริงใจ มักใช้คู่กับ Zange) แต่ในอีกมุมหนึ่ง Zange ยังเตือนใจสังคมว่า “การขอโทษต้องตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลง” มิใช่เพียงพิธีกรรมทางคำพูด
ในเชิงจิตวิญญาณ Zange คือการยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีเงาในใจ ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความหลง หรือความผิดพลาด แต่แทนที่จะหนีจากมัน ผู้มี Zange จะเลือก “มองมันตรง ๆ”กรณีของ Hitoshi Imamura ในตอนก่อนหน้านี้ ไม่ได้สร้างคุกเพื่อทรมานตัวเอง แต่สร้างเพื่อเตือนใจว่า “เราต้องอยู่ร่วมกับสิ่งที่เราเคยทำได้อย่างมีสติ” และนั่นคือแก่นแท้ของ Zange คือการยอมรับตัวเองโดยไม่ลบอดีตทิ้ง
ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงโทษกันไปมา Zange คือเสียงเงียบที่บอกเราว่า “มนุษย์ทุกคนสามารถทำผิดได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้ารับผิดจนวันสุดท้าย” ความสำนึกที่แท้ไม่ต้องการการให้อภัยจากใคร แต่ต้องการให้เรากลับมาเข้าใจมนุษย์ในตัวเราเอง
“Zange ไม่ใช่การจมอยู่ในอดีต แต่คือการยืนอยู่กับอดีตอย่างเข้าใจ และไม่ทำผิดซ้ำอีก”
