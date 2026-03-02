พันช์คุง ดึงคนเที่ยวสวนสัตว์ญี่ปุ่นคึกคัก

ใจละลาย! "พันช์" ลูกลิงแสมถูกแม่ทิ้ง กอดตุ๊กตาอุรังอุตังเพื่อนซี้ไม่ห่างกาย กลายเป็นไวรัลดัง ดึงนักท่องเที่ยวแห่ชมจนสวนสัตว์แทบแตก
นักท่องเที่ยวแห่กันไปชมลูกลิงแสม "พันช์" หรือ "พันช์คุง" ที่ถูกฝูงทิ้งในสวนสัตว์ใกล้โตเกียว ซึ่งภาพของมันเกาะตุ๊กตาอุรังอุตังที่มันได้รับหลังจากถูกแม่ทิ้ง กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญในโลกออนไลน์
พันช์เกิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว น้ำหนักประมาณ 500 กรัม โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2026 โดยสวนสัตว์เมืองอิจิกาวะ จังหวัดชิบะ ที่แนะนำพันช์กับตุ๊กตาเพื่อนของมัน ได้รับยอดไลค์ประมาณ 85,000 ครั้ง โดยแฟนๆ ต่างชื่นชมความพยายามของมันในการปรับตัวเข้ากับลิงตัวอื่นๆ
จากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ โคสุเกะ ชิคาโนะ วัย 24 ปี และ ชัมเป มิยาโคชิ วัย 34 ปี แม่ของพันช์ไม่แสดงท่าทีห่วงใยลูกเลยตั้งแต่แรกเกิด ขณะที่ลิงตัวอื่นๆ ก็ดูเหมือนจะไม่เข้ามาช่วยเลี้ยงดู พวกเขาจึงเริ่มป้อนนมให้พันช์ในวันรุ่งขึ้น
ลูกลิงแรกเกิดมักจะเกาะติดแม่เพื่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่จึงลองให้ผ้าขนหนูและตุ๊กตาอื่นๆ กับพันช์ ก่อนที่จะเลือกใช้ตุ๊กตาอุรังอุตัง เพราะรูปลักษณ์และขนยาวที่ทำให้จับได้ง่าย
พันช์เริ่มใช้ชีวิตร่วมกับลิงตัวอื่นๆ ในกรงของสวนสัตว์ตั้งแต่เดือนมกราคม และมีคนเห็นเขาวิ่งไปหาตุ๊กตาของตัวเองเพื่อปลอบใจหลังจากถูกลิงแสมตัวอื่นดุ หรือเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทกันในกลุ่ม
สวนสัตว์ได้เริ่มโพสต์อัปเดตความคืบหน้าในการเข้าสังคมของพันช์กับลิงตัวอื่นๆ และสภาพความเป็นอยู่ภายในสวนสัตว์เป็นประจำ ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ในบัญชี X ของพวกเขา
ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์นับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ดึงดูดฝูงชนที่ต่างพากันมาถ่ายรูปพันช์ในกรงอย่างกระตือรือร้น
"เรารู้สึกประหลาดใจกับการตอบรับอย่างล้นหลาม" ทาคาชิ ยาสึนางะ หัวหน้าฝ่ายสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ของเทศบาลเมืองอิจิกาวะกล่าว "เรารู้สึกยินดีที่ผู้คนมากมายเฝ้าดูพันช์เติบโต"
เพื่อตอบสนองต่อปฏิกิริยาของประชาชน บริษัทอิเกีย ญี่ปุ่น จำกัด ซึ่งจำหน่ายตุ๊กตาสัตว์ต่างๆ เช่น อุรังอุตังของพันช์ ได้บริจาคของเล่นตุ๊กตาและสินค้าอื่นๆ เพิ่มเติม
"นี่เป็นเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจอย่างแท้จริง" เพตรา แฟร์ ประธานบริษัทอิเกีย ญี่ปุ่นกล่าว "สู้ๆ นะ พันช์"