ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ซ้อมรบร่วมกันในน่านน้ำใกล้ไต้หวัน

ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ผนึกกำลังซ้อมรบทางทะเลครั้งสำคัญ ขยายนอกทะเลจีนใต้เป็นครั้งแรก มุ่งสู่น่านน้ำยุทธศาสตร์ใกล้ไต้หวัน เพื่อสร้างความมั่นคงในอินโดแปซิฟิก
เกียวโดนิวส์ (27 ก.พ.) - ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมทางทะเลเป็นเวลาสี่วันในวันพฤหัสบดี ใกล้ช่องแคบบาชี ระหว่างฟิลิปปินส์และไต้หวัน ซึ่งเป็นการขยายการฝึกซ้อมออกไปนอกทะเลจีนใต้เป็นครั้งแรก
การฝึกซ้อมนี้ดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือทางทะเลพหุภาคีของฟิลิปปินส์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีประเทศอื่นๆ เข้าร่วมด้วย เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์
กัปตันเจนนิเฟอร์ มอนฟอร์เต แห่งเรือฟริเกตอันโตนิโอ ลูนา ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวจากเคียวโดนิวส์และสื่ออื่นๆ บนเรือว่า การฝึกซ้อมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้าง "ความสามารถในการทำงานร่วมกันของกองกำลังติดอาวุธของเรา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอินโดแปซิฟิกจะมีความเสรีและเปิดกว้าง"
เขากล่าวเสริมว่า "ไม่ควรจะมองเรื่องนี้ด้วยความกังวล หรือมองว่าเป็นการกระทำที่ยั่วยุจากประเทศเพื่อนบ้าน" โดยกล่าวถึง "การปรากฏตัวอย่างผิดกฎหมาย" ของเรือรบจีนสองลำในวันต่าง ๆ ระหว่างการฝึกซ้อม
กองทัพฟิลิปปินส์กล่าวว่า เครื่องบินขับไล่ FA-50 สองลำของกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ เครื่องบินลาดตระเวน P-3C ของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น และเครื่องบินลาดตระเวน P-8A ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้ทำการลาดตระเวนเหนือหมู่เกาะบาตาเนส ซึ่งเป็นกลุ่มเกาะทางใต้ของไต้หวันและเป็นจังหวัดทางเหนือสุดของฟิลิปปินส์ในวันอังคาร
ในวันเดียวกันนั้น เรือรบอันโตนิโอ ลูนา และเรือพิฆาตดิวอี้ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้ทำการฝึกซ้อมรวมถึงปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำทางใต้ของพรมแดนฟิลิปปินส์กับช่องแคบบาชี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างไต้หวันและจีน
ฟิลิปปินส์ได้จัดการประชุมความร่วมมือทางทะเลพหุภาคีร่วมกับพันธมิตรในทะเลจีนใต้ ซึ่งจีนได้แสดงการอ้างสิทธิ์อย่างก้าวร้าว บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม และไต้หวัน ก็มีข้อขัดแย้งเรื่องการอ้างสิทธิ์ในทะเลนี้เช่นกัน