ริคุ-ริว คู่สเก็ตลีลาญี่ปุ่นคว้าทองโอลิมปิก รับอัดฉีดคนละ 20 ล้านเยน

ประวัติศาสตร์วงการสเก็ตญี่ปุ่น คู่หูริคุริวสร้างชื่อคว้าทองโอลิมปิกครั้งแรก ผู้สนับสนุนมอบรางวัลตอบแทนความสำเร็จคนละ 20 ล้านเยน(ราว 3.98 ล้านบาท)
โตเกียว (26 ก.พ.) - ริคุ มิอุระ และริวอิจิ คิฮาระ นักกีฬาสเก็ตลีลาทีมชาติญี่ปุ่น คว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่มิลาน คอร์ทีนา ได้รับเงินรางวัลคนละ 20 ล้านเยน () จากผู้สนับสนุนหลักเมื่อวันพฤหัสบดี
ทั้งคู่ซึ่งได้รับฉายาอย่างเป็นที่รักว่า "ริคุ-ริว" ได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มบริษัทคิโนชิตะในโตเกียวเพียงสองวันหลังจากเดินทางกลับญี่ปุ่นหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2026 ที่ทางตอนเหนือของอิตาลี เหรียญทองโอลิมปิกของพวกเขาเป็นเหรียญทองแรกของญี่ปุ่นในกีฬาสเก็ตลีลาประเภทคู่
"ด้วยการสนับสนุนอันอบอุ่นของพวกคุณ พวกเราจึงสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันสำคัญทุกรายการในฤดูกาลนี้ได้" มิอุระกล่าว พร้อมเสริมว่าเธอวางแผนที่จะใช้เงินรางวัลนี้เพื่อครอบครัวของเธอ เช่นเดียวกับคิฮาระที่กล่าวว่าเขาต้องการซื้อของขวัญให้พ่อแม่ของเขา
กลุ่มบริษัทคิโนชิตะ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอื่นๆ เป็นผู้สนับสนุนหลักของนักสเก็ตชั้นนำและกิจกรรมสเก็ตลีลาในญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน กลุ่มบริษัทนี้ยังมีส่วนร่วมในสถาบันสอนสเก็ตของอดีตนักสเก็ตลีลา มาโอะ อาซาดะ ซึ่งเปิดทำการในโตเกียวตะวันตกเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว