ญี่ปุ่นเปิดตัวพระสงฆ์ AI หุ่นยนต์ที่พึ่งทางใจ ตอบทุกปัญหาด้วยธรรมะ​

ญี่ปุ่นเปิดตัวพระสงฆ์ AI หมดกังวลปัญหาโยมสีกา เป็นที่พึ่งทางใจยุคใหม่ พัฒนาโดย ม.เกียวโต ป้อนข้อมูลพระไตรปิฎก ตอบปุจฉาวิสัชนาได้ทุกเรื่อง
เกียวโต (24 ก.พ.) - มหาวิทยาลัยเกียวโตเปิดตัวหุ่นยนต์พระสงฆ์ที่มีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งได้รับการประมวลผลป้อนข้อมูลเกี่ยวกับพระไตรปิฎก คัมภีร์พุทธศาสนา โดยหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือหรือทำหน้าที่แทนพระสงฆ์ในระหว่างพิธีกรรมทางศาสนาบางอย่างได้
ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยได้จัดแสดงหุ่นยนต์ที่เรียกว่า Buddharoid ที่วัดโชเรนอินในจังหวัดเกียวโตต่อหน้าผู้สื่อข่าว ในงาน หุ่นยนต์พระ สามารถปุจฉาวิสัชนา ตอบคำถามและพนมมือ
เมื่อศาสตราจารย์เซจิ คุมากาอิ จากกลุ่มวิจัย ซึ่งเป็นพระสงฆ์ด้วย ถามถึงคำแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัว หุ่นยนต์ตอบว่า "มันจะดีขึ้นถ้าคุณไตร่ตรองถึงความใกล้ชิดของคุณกับพวกเขาและรักษาสมดุลภายใน"
หุ่นยนต์ Buddharoid ติดตั้ง "BuddhaBot-Plus" ซึ่งเป็นแชทบอท AI ที่พัฒนามาจาก ChatGPT ของ OpenAI
มันสามารถตอบคำถามได้หลากหลาย ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวไปจนถึงประเด็นทางสังคม โดยใช้พระคัมภีร์พุทธศาสนาเป็นหลักในการวิสัชนา ส่วนท่าทางการเดินและการเคลื่อนไหวที่ช้าๆ เหมือนพระสงฆ์ ตั้งแต่การโค้งคำนับไปจนถึงการพนมมือเพื่อสวดมนต์นั้น อ้างอิงจากหุ่นยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทจีนแห่งหนึ่ง
คุมากาอิกล่าวว่า หุ่นยนต์ตัวนี้อาจเป็น "จุดเปลี่ยนสำคัญ" ที่จะช่วยพระสงฆ์ได้ เนื่องจากจำนวนวัดในญี่ปุ่นกำลังลดลง