ญี่ปุ่นตั้งเป้าขยายตลาดสินค้ามือสอง 32% ภายในปี 2030 ลดขยะ-​โลกร้อน​

ญี่ปุ่นเดินหน้าขยายตลาดสินค้ามือสอง ตั้งเป้าโต 32% ภายในปี 2030 ชูโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน หวังลดปริมาณขยะและแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างยั่งยืน
โตเกียว (24 ก.พ.) - แหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะขยายตลาดสินค้ามือสองให้มีมูลค่าประมาณ 4.6 ล้านล้านเยน ในปี 2030 เพิ่มขึ้น 32% จากปี 2024 เพื่อลดปริมาณขยะและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รัฐบาลจะจัดทำแนวทางภายในปีงบประมาณ 2027 เพื่อกำหนดข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ หลังจากมีกรณีที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าคุณภาพต่ำผ่านแอปพลิเคชันตลาดนัด นอกจากนี้ยังจะกระตุ้นให้รัฐบาลท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากสินค้ามือสองด้วย
แหล่งข่าวระบุว่า มาตรการส่งเสริมสินค้ามือสองจะถูกรวบรวมไว้ในแผนงานที่จะจัดทำโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมภายในเดือนมีนาคมนี้
ตลาดสินค้ามือสอง ซึ่งคำนวณจากยอดใช้จ่ายรายปีในสินค้ามือสอง 22 ประเภท รวมถึงหนังสือและเครื่องใช้ในบ้านที่ซื้อผ่านการประมูลออนไลน์ และร้านค้าปลีกสินค้ามือสอง มีการเติบโตเฉลี่ยปีละ 1 เปอร์เซ็นต์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการขยายตัวอีกมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล
มาตรการเฉพาะจะรวมถึงการจัดตั้งระบบประเมินร้านค้าปลีกสินค้ามือสอง และผู้ประกอบการแอปพลิเคชันตลาดนัด ตามแนวทางเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของธุรกิจที่มีคะแนนสูง
รัฐบาลยังวางแผนที่จะส่งเสริมบริการเชื่อมต่อผู้ประกอบการกับผู้สูงอายุ ที่ต้องการคัดแยกสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมสิ่งของที่ไม่จำเป็น
แหล่งข่าวกล่าวว่า รัฐบาลจะตรวจสอบปัจจัยที่ขัดขวางการซื้อสินค้ามือสองโดยเทศบาลและแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยังกำลังพิจารณาจัดแคมเปญเพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้ามือสองในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงที่หลายคนทำความสะอาดบ้าน และช่วงฤดูการย้ายบ้านในฤดูใบไม้ผลิ