สหรัฐฯ ยืนยันแผนส่งคืนฐานทัพฟูเทนมะให้ญี่ปุ่น​

วอชิงตัน (20 ก.พ.) - นาวิกโยธินสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า แผนการส่งคืนพื้นที่ฐานทัพอากาศฟูเทนมะให้กับญี่ปุ่นยังคงเป็นไปตามข้อตกลงทวิภาคี
คำตอบของนาวิกโยธินสหรัฐฯ ต่อสำนักข่าวเกียวโด ระบุว่า ทางนาวิกโยธินยังคงดำเนินการตาม "เงื่อนไข" ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลง โดยออกมาหลังจากมีการเปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า พื้นที่ในจังหวัดโอกินาวาจะไม่ถูกส่งคืนเว้นแต่จะมีการจัดหาทางวิ่งที่ยาวกว่าในสถานที่ทดแทน
เงื่อนไขดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าเป็นเงื่อนไขที่ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกายืนยันในปี 2556 โดยเป็นหนึ่งในแปดเงื่อนไขสำหรับการส่งคืน ซึ่งทั้งสองประเทศตกลงกันในปี 2539 ว่า "การปรับปรุงการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกพลเรือน สำหรับการปฏิบัติการทางวิ่งยาวในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งไม่สามารถใช้สถานที่อื่นทดแทน"
สถานที่ที่จะสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่ชายฝั่งเฮโนโกะของนาโกะทางตอนเหนือของจังหวัด จะมีทางวิ่งรูปตัววีสองทาง ยาวทางละ 1,800 เมตร เมื่อเทียบกับทางวิ่งเดี่ยวที่ยาวกว่าของฐานทัพฟูเทนมะ ซึ่งยาวประมาณ 2,700 เมตร
ในปี 2560 สำนักงานตรวจสอบบัญชีของรัฐบาล (Government Accountability Office) หน่วยงานตรวจสอบของรัฐสภาสหรัฐฯ ได้แนะนำให้กระทรวงกลาโหมแก้ไข "ข้อบกพร่องด้านขีดความสามารถ" ที่เกี่ยวข้องกับรันเวย์ที่สั้นกว่าของฐานทัพอากาศแห่งใหม่
เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการเปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมได้แจ้งต่อหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วว่า สหรัฐฯ จะยังคงใช้ฐานทัพอากาศนาวิกโยธินฟูเทนมะต่อไป เว้นแต่รัฐบาลญี่ปุ่นจะหารันเวย์ทางเลือกที่มีความยาวเพียงพอได้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น ชินจิโร โคอิซูมิ กล่าวในโพสต์บน X ว่า ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เขากล่าวว่าทั้งสองประเทศเชื่อว่า "ไม่มีปัญหาใด ๆ ที่จะไม่บรรลุเงื่อนไขนี้"
ญี่ปุ่นยืนยันว่าแผนการย้ายฐานทัพในปัจจุบันเป็น "ทางออกเดียว" สำหรับการขจัดอันตรายที่เกิดจากฐานทัพฟูเทนมะ โดยไม่กระทบการป้องกันประเทศที่ร่วมกับสหรัฐฯ พันธมิตรด้านความมั่นคงที่ยาวนาน
แนวคิดที่จะย้ายฐานทัพจากพื้นที่อยู่อาศัยแออัดในโอกินาวาไปยังพื้นที่ชายฝั่งที่มีประชากรน้อยกว่านั้น เกิดขึ้นจากความโกรธแค้นของประชาชนจากเหตุการณ์ทหารอเมริกัน 3 นาย ข่มขืนเด็กหญิงชาวโอกินาวาในปี 2538
ชาวโอกินาวาจำนวนมากยังคงคัดค้านแผนนี้ เนื่องจากพวกเขาต้องการให้ย้ายฐานทัพออกจากจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ในญี่ปุ่น