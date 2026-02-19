ซานาเอะ ทาคาอิจิ นั่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอีกสมัย หลังชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์

เกียวโดรายงาน (19 ก.พ.) ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2026 หลังจากพรรคเสรีประชาธิปไตยของเธอได้รับชัยชนะแลนด์สไลด์ ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุด
ในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของเธอ ทาคาอิจิได้คงรัฐมนตรีชุดเดิมทั้งหมดไว้ และได้รับคะแนนเสียง 354 เสียงในสภาผู้แทนราษฎร
ทาคาอิจิมุ่งมั่นที่จะรักษาความร่วมมือกับพรรคฝ่ายค้าน และวางแผนที่จะหารือเกี่ยวกับนโยบายการคลัง รวมถึงความเป็นไปได้ในการระงับภาษีบริโภคสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
เธอยังยืนยันความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังสงครามของญี่ปุ่น และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงของชาติ แม้ว่าจะมีสถานการณ์ความตึงเครียดกับจีนเพิ่มสูงขึ้น และความท้าทายจากฝ่ายค้านภายในรัฐสภา