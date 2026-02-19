xs
ซานาเอะ ทาคาอิจิ นั่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอีกสมัย หลังชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์

ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2026
เกียวโดรายงาน​ (19​ ก.พ.)​ ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2026 หลังจากพรรคเสรีประชาธิปไตยของเธอได้รับชัยชนะแลนด์​สไลด์​ ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร​​ครั้งล่าสุด​

ในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของเธอ ทาคาอิจิได้คงรัฐมนตรีชุดเดิมทั้งหมดไว้ และได้รับคะแนนเสียง 354 เสียงในสภาผู้แทนราษฎร

ทาคาอิจิมุ่งมั่นที่จะรักษาความร่วมมือกับพรรคฝ่ายค้าน และวางแผนที่จะหารือเกี่ยวกับนโยบายการคลัง รวมถึงความเป็นไปได้ในการระงับภาษีบริโภคสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

เธอยังยืนยันความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังสงครามของญี่ปุ่น และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงของชาติ แม้ว่าจะมีสถานการณ์ความตึงเครียดกับจีนเพิ่มสูงขึ้น และความท้าทายจากฝ่ายค้านภายในรัฐสภา