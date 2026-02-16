พบฟอสซิลสิงโตถ้ำในญี่ปุ่น​ ก่อนสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้ว

โตเกียว (17 ก.พ.) - นักวิจัยกลุ่มหนึ่งเปิดเผยว่า สิงโตเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่กว้างขวางของหมู่เกาะญี่ปุ่นเมื่อหลายหมื่นปีก่อน จากการวิเคราะห์ซากดึกดำบรรพ์ที่เคยเชื่อว่าเป็นของเสือ พบว่าแท้จริงแล้วเป็นของสิงโตสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences เมื่อปลายเดือนมกราคม นักวิจัยได้สกัดและวิเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีนจากซากดึกดำบรรพ์ที่เคยคิดว่าเป็นของเสือ โดยล่าสุดระบุว่าเป็นของสิงโตถ้ำที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
การศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ที่สิงโตอาจเคยมีอยู่ในญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของเขตเปลี่ยนผ่านระหว่างสิงโตและเสือที่ทอดยาวจากตะวันออกกลางไปจนถึงรัสเซียตะวันออกไกล สิงโตถ้ำอาศัยอยู่ในยูเรเซียตอนเหนือ ในขณะที่เสืออาศัยอยู่ทางใต้กว่า
ทีมวิจัยได้รวบรวมสารอินทรีย์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้จากซากดึกดำบรรพ์ 26 ชิ้นที่พบทั่วประเทศญี่ปุ่น หลังจากเปรียบเทียบชิ้นส่วนดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียและนิวเคลียส รวมถึงโปรตีนที่ได้จากตัวอย่าง 5 ชิ้น กับข้อมูลจากนานาชาติ ทีมวิจัยระบุว่าทั้งหมดเป็นของสิงโตถ้ำ
“ผลการค้นพบของเราท้าทายมุมมองที่ยึดถือกันมานานว่าเสือเคยเข้ามาหลบภัยในญี่ปุ่น โดยแสดงให้เห็นว่าสิงโตถ้ำเคยแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลานั้น” นักวิจัยจากสถาบันต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาเพื่อการศึกษาขั้นสูงและมหาวิทยาลัยปักกิ่งกล่าว
สิงโตอพยพออกจากแอฟริกาเมื่อประมาณ 1 ล้านปีก่อน และแพร่กระจายไปทั่วทวีปยูเรเซีย พวกมันเข้ามาในหมู่เกาะญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 73,000 ถึง 38,000 ปีก่อน เมื่อระดับน้ำทะเลลดลงในช่วงยุคน้ำแข็ง และภูมิภาคทางเหนือของญี่ปุ่นเชื่อมต่อกับทวีป
สิงโตน่าจะแพร่กระจายไปยังญี่ปุ่นตะวันตก ดังที่เห็นได้จากตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้ในจังหวัดยามากุจิ มนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานในหมู่เกาะนี้เมื่อประมาณ 40,000 ถึง 35,000 ปีที่แล้ว แต่เชื่อกันว่าสิงโตถ้ำสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้ว
"การค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิงโตและเสือ และอิทธิพลของพวกมันต่อระบบนิเวศ" ทาคุมิ สึตายะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาเพื่อการศึกษาขั้นสูงกล่าว
ในญี่ปุ่น พบฟอสซิลของสัตว์ในวงศ์แมวขนาดใหญ่ทั่วทุกหนแห่ง ตั้งแต่จังหวัดอาโอโมริทางตะวันออกเฉียงเหนือ ไปจนถึงจังหวัดโออิตะทางตะวันตกเฉียงใต้ เป็นเวลานานที่เชื่อกันว่าฟอสซิลเหล่านั้นเป็นฟอสซิลของเสือ เนื่องจากสภาพอากาศที่อบอุ่นและชื้นของประเทศนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเสือ