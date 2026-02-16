ทุบสถิติโลก! 'การ์ดโปเกมอน' หายากปิดประมูลที่ 512 ล้านบาท

วันนี้ (16 ก.พ. 69) เว็บไซต์ The Japan Times รายงานการ์ดโปเกมอนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ถูกจำหน่ายไปในราคา 16,492,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 512 ล้านบาท) ซึ่งถือเป็นราคาสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในตลาดการ์ดสะสม
การ์ดใบนี้คือการ์ด "Pikachu Illustrator" สุดหายาก ซึ่งเดิมทีเป็นของรางวัลที่มอบให้ในกิจกรรมประกวดของนิตยสารมังงะ CoroCoro เมื่อปี 2541 โดยมีภาพวาดฝีมือของ อัตสึโกะ นิชิดะ ผู้ออกแบบตัวละครพิคาชูต้นฉบับ การประมูลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ โดยสถาบันประมูล Goldin Auctions ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ทั้งนี้ มีการ์ดเพียง 39 ใบเท่านั้นที่ถูกมอบให้กับผู้ชนะการประกวดในครั้งนั้น และมีการค้นพบเพิ่มอีก 2 ใบที่ถูกขายโดยอดีตพนักงานของ The Pokemon Company ในช่วงต้นทศวรรษ 2020
ด้วยจำนวนการผลิตที่มีเพียง 41 ใบในโลก (เมื่อเทียบกับการ์ดโปเกมอนที่ถูกผลิตออกมามากกว่า 7.5 หมื่นล้านใบในปี 2568 เพียงปีเดียว) ทำให้ Pikachu Illustrator เป็นหนึ่งในการ์ดที่หายากที่สุดเท่าที่เคยมีมา และจากข้อมูลของสถาบันจัดเกรดของสะสมอย่าง Professional Sports Authenticator (PSA) ระบุว่า การ์ดใบที่เพิ่งถูกขายไปนี้เป็นเพียงใบเดียวในโลกที่ได้รับการจัดเกรดในระดับ “GEM MT 10” ซึ่งเป็นระดับสภาพการ์ดที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
สำหรับ การประมูลเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา ด้วยราคาเปิดตัวที่ 500,000 ดอลลาร์ โดยราคาค่อยๆ ขยับสูงขึ้นจนถึงประมาณ 6 ล้านดอลลาร์ในช่วงใกล้ปิดประมูลตอนเที่ยงของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนที่การประมูลจะดุเดือนเพราะมีการเสนอราคาแข่งกันในนาทีสุดท้ายจนจบที่ราคา 13.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (บวกค่าธรรมเนียมอีก 24% ที่ผู้ซื้อต้องจ่ายให้กับ Goldin Auctions รวมเป็นเงินกว่า 16.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
ก่อนหน้านี้ การ์ดใบดังกล่าวเป็นของ โลแกน พอล (Logan Paul) อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวอเมริกัน ผู้ซื้อต่อมาจากนักสะสมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อปี 2564 ด้วยเงินสด 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมแลกเปลี่ยนการ์ด Pikachu Illustrator เกรด PSA 9 (ซึ่งขณะนั้นมีมูลค่าเกือบ 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยยอดรวมในครั้งนั้นเคยเป็นสถิติการ์ดโปเกมอนที่แพงที่สุดในโลกมาก่อน
ในการถ่ายทอดสดช่วงท้ายของการประมูล พอลได้ส่งมอบการ์ดให้กับเจ้าของคนใหม่คือ เอ.เจ. สการามุชชี (A.J. Scaramucci) นักลงทุนร่วม (Venture Capitalist) และบุตรชายของ แอนโทนี สการามุชชี อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารประจำทำเนียบขาว
แม้ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แฟรนไชส์วีดิโอเกมโปเกมอนจะประสบปัญหาในการสร้างเกมที่ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์ แต่การขายที่ทุบสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าความนิยมของการ์ดโปเกมอนในรูปแบบสิ่งจับต้องได้ยังคงสูงอยู่ ทั้งในแง่ของงานอดิเรกเพื่อการสะสมและตลาดเพื่อการเก็งกำไร
อย่างไรก็ตาม ความขาดแคลนของการ์ดในร้านค้าปลีกมักนำไปสู่เหตุปะทะกันระหว่างผู้ซื้อในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ที่ร้านแมคโดนัลด์ในเขตชิบูย่า กรุงโตเกียว ซึ่งผู้บริโภคแห่กว้านซื้อชุด Happy Meal จำนวนมากเพื่อหวังการ์ดโปเกมอนรุ่นจำกัด (Limited Edition) ก่อนจะทิ้งอาหารเหล่านั้นและนำการ์ดไปลงขายต่อในราคาที่สูงเกินจริงบนโลกออนไลน์