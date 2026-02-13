ญี่ปุ่นยึดเรือประมงจีน จับกุมไต้ก๋ง นอกชายฝั่งนางาซากิ

ญี่ปุ่นเอาจริง! ยึดเรือประมงจีนนอกชายฝั่งนางาซากิ พร้อมจับกุมกัปตันหลังฝ่าฝืนคำสั่งให้หยุดตรวจ นับเป็นการดำเนินการกับเรือจีนครั้งแรกในรอบหลายปี สร้างความตึงเครียดครั้งใหม่ในน่านน้ำ
ฟุกุโอกะ (13 ก.พ.) - หน่วยงานประมงของญี่ปุ่นแถลงเมื่อเช้าวันศุกร์ว่า ทางการญี่ปุ่นได้ยึดเรือประมงจีนและจับกุมกัปตันเรือฐานฝ่าฝืนคำสั่งให้หยุดในเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นนอกชายฝั่งจังหวัดนางาซากิ
เหตุการณ์นี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2565 ที่หน่วยงานดังกล่าวได้ยึดเรือประมงจีน และเป็นเรือประมงต่างชาติลำแรกที่ถูกหน่วยงานยึดในปีนี้
กัปตันเรือชาวจีนวัย 47 ปี ถูกจับกุมเมื่อวันพฤหัสบดี และถูกกล่าวหาว่าพยายามหลบเลี่ยงการตรวจสอบบนเรือโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมการประมงของญี่ปุ่น ห่างจากเกาะเมชิมะในโกโตะ จังหวัดนางาซากิ ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 170 กิโลเมตร
ตามรายงานจากสำนักงานของหน่วยงานในภูมิภาคคิวชู เรือลำดังกล่าวมีลูกเรือ 11 คน
หน่วยงานนี้ทำการตรวจสอบบนเรือและปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อต่อต้านการประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำรอบประเทศญี่ปุ่น โดยระบุว่าได้ยึดเรือประมงต่างชาติ 2 ลำเมื่อปีที่แล้ว คือเรือของไต้หวัน 1 ลำ และเรือของเกาหลีใต้ 1 ลำ
ในปี 2024 หน่วยงานได้ทำการตรวจสอบบนเรือ 7 ครั้ง ยึดเรือประมงไต้หวัน 1 ลำ และมีกรณีที่ยึดอุปกรณ์การประมงผิดกฎหมายได้ 18 กรณี ตามรายงานประจำปีของหน่วยงาน