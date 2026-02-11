ผลสำรวจชี้ คะแนนนิยมรัฐบาลญี่ปุ่นพุ่ง 67.3% หลังชนะเลือกตั้ง

ผลสำรวจชี้ คะแนนนิยมคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นพุ่งแตะ 67.3% หลังพรรครัฐบาลคว้าชัยเลือกตั้งถล่มทลาย สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อทิศทางการบริหารประเทศชุดใหม่
โตเกียว (11 ก.พ.) - ผลสำรวจของเกียวโดนิวส์เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่า อัตราการสนับสนุนคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ เพิ่มขึ้น 4.0 จุดจากสัปดาห์ที่แล้ว เป็น 67.3% หลังจากกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคเสรีประชาธิปไตยของเธอมีชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย
จากการสำรวจทางโทรศัพท์ที่จัดทำขึ้นในวันจันทร์และวันอังคาร สามารถสรุปในแต่ละหัวข้อได้คือ
แผนของพรรคร่วมรัฐบาลในการระงับภาษีบริโภคอาหารเป็นเวลาสองปี (เห็นด้วย 50.9% / ไม่เห็นด้วย 44.9 %)
ความรู้สึกในการที่พรรคร่วมรัฐบาลอย่าง LDP และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น (JIP) ครองที่นั่งมากกว่าสองในสามในสภาผู้แทนราษฎร (รู้สึกดี 56.3% /ไม่รู้สึกดี 38.2%)
อัตราการไม่พอใจคณะรัฐมนตรีอยู่ที่ 23.9% เพิ่มขึ้นจาก 23% ในการสำรวจครั้งก่อนที่จัดทำขึ้นเป็นเวลาสองวันจนถึงวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันก่อนการเลือกตั้ง
ท่ามกลางคะแนนนิยมสูงของคณะรัฐมนตรีของทาคาอิจิ นับตั้งแต่เธอเข้ารับตำแหน่งในเดือนตุลาคม พรรค LDP และพรรค JIP หรือที่รู้จักกันในชื่อ Nippon Ishin ได้รับที่นั่งรวมกัน 352 ที่นั่ง ซึ่งเกินเกณฑ์สองในสามที่ 310 ที่นั่ง ในสภาผู้แทนราษฎรที่มีสมาชิก 465 คน
เมื่อพิจารณาตามพรรค พรรค LDP ได้ที่นั่ง 316 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจาก 198 ที่นั่ง ขณะที่พรรค JIP เพิ่มจำนวนที่นั่งขึ้น 2 ที่นั่ง เป็น 36 ที่นั่ง ก่อนหน้านี้พรรคร่วมรัฐบาลนี้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วยความช่วยเหลือจากสมาชิกอิสระบางส่วน
ขณะเดียวกัน พรรคฝ่ายค้านที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ คือ พรรคพันธมิตรปฏิรูปสายกลาง (Centrist Reform Alliance) ประสบความพ่ายแพ้อย่างหนัก โดยจำนวนที่นั่งลดลงจาก 167 เหลือเพียง 49 ที่นั่ง ทำให้โยชิฮิโกะ โนดะ และเท็ตสึโอะ ไซโตะ ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้นำร่วมของพรรค
พรรคฝ่ายค้านอีกพรรคหนึ่ง คือ พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (Democratic Party for the People) ได้ 28 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นเพียง 1 ที่นั่ง ขณะที่พรรคการเมืองเกิดใหม่ อย่างพรรคซันเซโตะ (Sanseito Party) และพรรคทีมมิไร (Team Mirai) ได้ 15 และ 11 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจาก 2 และ 0 ที่นั่ง ตามลำดับ
จากการสำรวจ ผู้ตอบแบบสอบถาม 43.9% กล่าวว่าพรรคฝ่ายค้านควรได้รับที่นั่งมากกว่านี้ ขณะที่ 43.8 % คิดว่าผลการเลือกตั้งเหมาะสมแล้ว และ 8.9% กล่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลควรได้รับที่นั่งมากกว่านี้
เมื่อถามถึงสาเหตุหลักที่ทำให้พรรคร่วมรัฐบาล (CRA) ซึ่งก่อตั้งโดยพรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่นและพรรคโคเมโตะเมื่อปลายเดือนที่แล้ว มีผลงานไม่ดี คำตอบที่พบว่าเห็นด้วยมากที่สุดคือ "การรวมตัวของสองพรรคที่เคยแข่งขันกันอย่างดุเดือดจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้"
นอกจากนี้ 23.0% กล่าวว่าพรรค "เตรียมตัวไม่พร้อม" และ 21.4% กล่าวว่าโนดะและไซโตะ "ไม่น่าดึงดูด"
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสิบคนที่เคยถูกลงโทษทางวินัยจากคดีฉ้อโกงกองทุนลับของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ที่เปิดเผยเมื่อปลายปี 2023 ยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งตามปกติโดยได้รับการสนับสนุนจากพรรค ทำให้เกิดกระแสต่อต้านจากฝ่ายค้านขึ้นอีกครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรค LDP หรือถูกถอดออกจากรายชื่อผู้สมัครแบบสัดส่วนในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งก่อน
ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า 60.2% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการที่พรรค LDP สนับสนุนผู้สมัครที่ตกเป็นข่าวฉาวนั้น "ไม่เหมาะสม" ในขณะที่ 36.8% กล่าวว่า "เหมาะสม"
นอกจากนี้ ทาคาอิจิยังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากการตัดสินใจจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดเพียง 16 วันหลังจากยุบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นที่สุดในยุคหลังสงคราม การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถประเมินผู้สมัครแต่ละคนและนโยบายของทุกพรรคได้อย่างครบถ้วน
ถึงกระนั้น 64.9% โดยรวมกล่าวว่าผลการเลือกตั้ง "สะท้อน" หรือ "สะท้อนในระดับหนึ่ง" ความคิดเห็นของประชาชน
โดยแต่ละพรรคให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อความของตนผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้น 31.0% กล่าวว่าข้อมูลดังกล่าว "มีน้ำหนักมาก" สำหรับพวกเขาในการลงคะแนนเสียง ในขณะที่ 68.2% กล่าวว่าไม่มีน้ำหนัก
ประเด็นมาตรการทีีสำคัญที่สุดสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม คือมาตรการบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นเป็น (52.8%) รองลงมาคือสวัสดิการสังคมรวมถึงเงินบำนาญ (29.5%) และนโยบายด้านการทูตและความมั่นคง (20.4%)
เมื่อถามว่าสนับสนุนพรรคการเมืองใด 40.8% ตอบว่าพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) รองลงมาคือพรรคประชาธิปไตย (DPP) 8.3% พรรคร่วมรัฐบาลญี่ปุ่น (JIP) 7.2 % และพรรคซันเซโตะ 6.6%
6.5% เลือกพรรคประชานิยมปฏิวัติ (CRA) นำหน้าพรรคมิราอิ ( Mirai) 5.8% และพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่น 3.4% ส่วนอีก 12.8% ตอบว่าไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใด