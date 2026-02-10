สภาฯ​ ญี่ปุ่น ​รัฐบาลเอาทึ่สบายใจได้เลย​ พรรคแกนนำฝ่ายค้านเหลือแค่​ 49 เสียง​

พรรคฝ่ายค้านญี่ปุ่นพ่ายยับ สร้างสถิติได้ที่นั่งต่ำสุดในประวัติศาสตร์ยุคหลังสงครามเพียง 49 ที่นั่ง ส่งผลให้ขาดอำนาจในการยื่นญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือเสนอกฎหมายงบประมาณ
โตเกียว (10 ก.พ.) - พรรคพันธมิตรปฏิรูปสายกลางได้รับที่นั่งเพียง 49 ที่นั่งในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นจำนวนที่นั่งต่ำที่สุดสำหรับพรรคฝ่ายค้านหลักในญี่ปุ่นในยุคหลังสงคราม
หลังการเลือกตั้ง พรรคนี้ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคมโดยการรวมสมาชิกสภาล่างของพรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่นและพรรคโคเมโตะ ขาดความแข็งแกร่งที่จำเป็นในการเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณหรือญัตติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
พันธมิตรทางการเมืองซึ่งจำนวนที่นั่งลดลงจาก 167 ที่นั่ง ได้รับคะแนนเสียงเกือบครึ่งหนึ่งของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ทั้งในเขตเลือกตั้งแบบที่นั่งเดียวและแบบสัดส่วน แต่สุดท้ายแล้วได้ที่นั่งเพียงประมาณหนึ่งในหกของที่นั่งทั้งหมด 316 ที่นั่งของ LDP ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 198 ที่นั่งก่อนการเลือกตั้ง
ปัจจุบันพรรคฝ่ายค้านครองที่นั่งรวมกัน 109 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรที่มีสมาชิก 465 คน โดยพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของ LDP มี 36 ที่นั่ง และผู้สมัครอิสระมี 4 ที่นั่ง
ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรครั้งก่อนๆ ที่พรรคใดพรรคหนึ่งได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย พรรคประชาธิปไตยแห่งญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพรรคก่อนหน้าของ CDPJ ได้รับ 308 ที่นั่งในปี 2009 ในขณะที่ LDP กลายเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักด้วย 119 ที่นั่ง
ก่อนปี 1996 ระบบการเลือกตั้งมีเขตเลือกตั้งแบบหลายที่นั่งที่มีจำนวนที่นั่งแตกต่างกัน ในปี 1986 เมื่อพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ชนะการเลือกตั้งด้วยจำนวน 300 ที่นั่ง พรรคสังคมนิยมญี่ปุ่นซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักมีเพียง 85 ที่นั่ง
เมื่อพรรค LDP กลับมามีอำนาจอีกครั้งในปี 2012 ด้วยจำนวน 294 ที่นั่ง พรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น (DPJ) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักเหลือเพียง 57 ที่นั่ง ในขณะที่ในปี 2017 พรรค LDP ชนะการเลือกตั้งด้วยจำนวน 281 ที่นั่ง และพรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น (CDPJ) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักเหลือเพียง 54 ที่นั่ง