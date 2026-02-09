ทรัมป์ยินดีทาคาอิจิชนะเลือกตั้งนายกญี่ปุ่น ย้ำสัมพันธ์สหรัฐแข็งแกร่ง

ทรัมป์ส่งสารยินดีถึงนายกฯ ญี่ปุ่น หลังคว้าชัยเลือกตั้งถล่มทลาย ตอกย้ำพันธมิตรสองชาติไม่เคยแข็งแกร่งเท่านี้มาก่อน ชี้เมื่อญี่ปุ่นเข้มแข็ง สหรัฐฯ ก็เข้มแข็งในเอเชีย พร้อมเดินหน้ากระชับความร่วมมือเพื่อสันติภาพในภูมิภาค
วอชิงตัน (9 ก.พ.) - ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในชัยชนะถล่มทลายของพรรคเธอในการเลือกตั้งทั่วไป และกล่าวว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เขาให้การสนับสนุนเธอเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้
ทรัมป์เขียนบนโซเชียลมีเดียว่า การตัดสินใจจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดของทาคาอิจิเป็นการตัดสินใจที่ "กล้าหาญและชาญฉลาด" พร้อมเสริมว่า "ผมขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการผลักดันวาระอนุรักษ์นิยม สันติภาพผ่านความเข้มแข็งของคุณ"
ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากพรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่นได้รับเสียงข้างมากสองในสามในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นจำนวนที่นั่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์หลังสงครามของประเทศ ทรัมป์กล่าวว่า "ประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ยอดเยี่ยม ผู้ซึ่งลงคะแนนเสียงด้วยความกระตือรือร้นเช่นนี้ จะได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากผมเสมอ"
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวในรายการของฟ็อกซ์นิวส์ว่า ทรัมป์มี "ความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม" กับทาคาอิจิ และ "เมื่อญี่ปุ่นเข้มแข็ง สหรัฐฯ ก็เข้มแข็งในเอเชีย"
จอร์จ กลาส เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำญี่ปุ่น กล่าวในโซเชียลมีเดียว่า ชัยชนะของพรรคเสรีประชาธิปไตยเป็น "ชัยชนะที่น่าประทับใจ" และรัฐบาลทรัมป์หวังที่จะต่อยอด "การฟื้นฟูความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่น" ของประธานาธิบดี โดยการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศที่มีพลวัตของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ทรัมป์ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่ทาคาอิจิ ซึ่งกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม ก่อนการเลือกตั้งในวันอาทิตย์เพียงไม่กี่วัน และกล่าวว่าจะต้อนรับเธอที่ทำเนียบขาวในวันที่ 19 มีนาคม
ทรัมป์กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดี “นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิสมควรได้รับการยกย่องอย่างมากสำหรับงานที่เธอและพรรคร่วมรัฐบาลของเธอกำลังทำอยู่ ดังนั้นในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ผมจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และสมบูรณ์แก่เธอ และสิ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลที่ได้รับการเคารพอย่างสูงของเธอกำลังเป็นตัวแทนอยู่”
กำหนดการเดินทางไปวอชิงตันของทาคาอิจิ ซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกของเธอนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะเกิดขึ้นก่อนการเยือนจีนของทรัมป์ในเดือนเมษายน ซึ่งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา จีนได้แสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อคำพูดของเธอเกี่ยวกับวิกฤตช่องแคบไต้หวันที่อาจเกิดขึ้น
ทรัมป์ได้พบกับทาคาอิจิในปลายเดือนตุลาคมที่โตเกียว ซึ่งทั้งสองตกลงที่จะผลักดันความคืบหน้าที่พันธมิตรทั้งสองได้ทำไว้ในด้านความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัมป์ได้ยกย่องความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นในการลงทุนอย่างหนักในสหรัฐอเมริกาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการค้าระหว่างวอชิงตันกับโตเกียวที่บรรลุผลเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา หลังจากที่เขาขู่ว่าจะขึ้นภาษี
นับตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่เข้ารับตำแหน่ง ทรัมป์ได้ยกย่องทาคาอิจิ ว่าเป็นลูกศิษย์คนโปรดของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ซึ่งประธานาธิบดีมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดด้วยในช่วงวาระแรกของเขา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวอีกว่า รัฐบาลหวังที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในการผลักดัน "ลำดับความสำคัญด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตลอดจนผลประโยชน์ร่วมกันของเราในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและทั่วโลก"
โฆษกของกระทรวงกล่าวว่า พันธมิตรระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเป็น "รากฐานของสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง" ในภูมิภาค และ "ไม่เคยแข็งแกร่งเท่านี้มาก่อน"