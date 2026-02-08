เลือกตั้งญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ จ่อนำพรรคอนุรักษ์นิยมคว้าชัยถล่มทลาย

ญี่ปุ่นเลือกตั้งชี้ชะตา นายกฯ หญิงคนแรก ซานาเอะ ทาคาอิจิ นำพรรคอนุรักษ์นิยมจ่อคว้าชัยถล่มทลาย คาดกวาดกว่า 300 ที่นั่ง เดินหน้านโยบายความมั่นคงเข้มข้น
ผลสำรวจความคิดเห็นชี้ว่า พรรคพันธมิตรอนุรักษ์นิยมของทาคาอิจิ อาจได้รับที่นั่งรวมกันมากกว่า 300 ที่นั่ง จากทั้งหมด 465 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในญี่ปุ่นกำลังลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งรัฐสภา ซึ่งคาดว่าจะนำมาซึ่งชัยชนะอย่างถล่มทลายสำหรับพรรคร่วมรัฐบาลอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ
การเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ทาคาอิจิกำลังปรับอำนาจใหม่เพื่อผลักดันวาระ รวมถึงการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและมาตรการด้านการเข้าเมืองที่เข้มงวดขึ้น
จากผลสำรวจความคิดเห็นหลายแห่ง พบว่า พรรคร่วมรัฐบาลของทาคาอิจิ ซึ่งประกอบด้วยพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น หรือที่รู้จักกันในชื่อ อิชิน อาจชนะที่นั่งมากกว่า 300 ที่นั่งจากทั้งหมด 465 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร
ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 233 ที่นั่งที่พรรคกำลังรักษาไว้
ฝ่ายค้าน แม้จะมีการจัดตั้งพันธมิตรสายกลางใหม่และฝ่ายขวาจัดที่กำลังเติบโต แต่ก็ถูกมองว่าแตกแยกเกินกว่าจะเป็นคู่แข่งที่แท้จริง
ทาคาอิจิ วัย 64 ปี เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น เข้ารับตำแหน่งในเดือนตุลาคมหลังจากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) นักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมสุดโต่งผู้นี้ให้คำมั่นว่าจะ "ทำงาน ทำงาน ทำงาน" และสไตล์ของเธอ ซึ่งดูทั้งสนุกสนานและเข้มแข็ง ได้รับความนิยมจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่
เธอกล่าวว่าเธอจะลาออกจากตำแหน่งหากพรรค LDP ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมาก