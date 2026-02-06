เกินรับไหว! เมืองฟูจิโยชิดะ จ.ยามานาชิ ยกเลิก “เทศกาลดอกซากุระ ชมวิวฟูจิ” เซ่นพิษนักท่องเที่ยวล้น

MGR Online – นายกเทศมนตรีเมืองฟูจิโยชิดะ จ.ยามานาชิ เจ้าของวิวยอดฮิต ซากุระ-ภูเขาไฟฟูจิ-เจดีย์ห้าชั้น ประกาศยกเลิก “เทศกาลดอกซากุระ ชมวิวฟูจิ” ปี 2569 นี้ เหตุนักท่องเที่ยวเยอะเกินกว่าที่จะรับไหวแล้ว เผยเคยได้รับการร้องเรียนถึงขั้นนักท่องเที่ยวแอบปลดทุกข์ที่สวนหลังบ้านของชาวเมือง
วานนี้ (5 ก.พ. 69) เว็บไซต์เดอะเจแปนไทมส์ รายงานว่า เทศกาลดอกซากุระบานของเมืองฟูจิโยชิดะ ที่ขึ้นชื่อเรื่องจุดถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ถูกประกาศยกเลิกอย่างเป็นทางการ หลังจากชาวเมืองในพื้นที่ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา “ภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมือง” ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากปัจจัยเงินเยนอ่อนค่า
เทศบาลเมืองฟูจิโยชิดะ (富士吉田市) จังหวัดยามานาชิ แถลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า กิจกรรมที่จะจัดขึ้นนานหลายสัปดาห์ซึ่งปกติจะดึงดูดผู้คนได้ราว 200,000 คน จะถูกยกเลิกในปีนี้ โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจาก “วิถีชีวิตอันเงียบสงบของชาวเมืองในพื้นที่กำลังถูกคุกคาม”
ในปีที่แล้ว 2568 มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าสู่ญี่ปุ่นสูงถึง 42.7 ล้านคน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำลายสถิติเดิมของปี 2567 ที่มีจำนวนเกือบ 37 ล้านคน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลง ช่วยกระตุ้นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม เสียงร้องเรียนเรื่องความแออัดยัดเยียดมีเพิ่มมากขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ในกรุงเกียวโต ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพกฎระเบียบ และวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่าคุกคามเหล่าเกอิชาที่แต่งกายด้วยชุดกิโมโนเพียงเพื่อต้องการถ่ายภาพ
ทั้งนี้ที่เมืองฟูจิโยชิดะ ทางเทศบาลระบุว่าการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเรื้อรัง การทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่ รวมถึงการบุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคล และยังมีรายงานจากชาวเมืองว่านักท่องเที่ยวที่ไม่พึงประสงค์บางส่วนได้ขับถ่ายในสวนหลังบ้านของชาวเมืองด้วย
“เบื้องหลังทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ คือความจริงที่ว่าชีวิตอันเงียบสงบของพลเมืองกำลังถูกคุกคาม พวกเรารู้สึกว่ากำลังตกอยู่ภาวะวิกฤตหนัก” นายชิเกรุ โฮริอุจิ นายกเทศมนตรีเมืองฟูจิโยชิดะ ระบุในแถลงการณ์ และว่า “เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของประชาชน เราจึงตัดสินใจยุติเทศกาลที่มีมายาวนานกว่า 10 ปีนี้ลง”
อย่างไรก็ตาม ทางเมืองยอมรับว่าแม้จะยกเลิกเทศกาลไปแล้ว แต่สถานที่จัดงานซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ ท่ามกลางต้นซากุระและเจดีย์ห้าชั้น (เจดีย์ชูเรโตะ) ก็อาจจะยังมีจำนวนผู้เข้าชมพุ่งสูงขึ้นอยู่ดีเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง
ทั้งนี้ ภูเขาไฟฟูจิถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมตลอดกาล โดยที่ผ่านมาเมืองใกล้เคียงต่างๆ ได้พยายามจัดการกับปัญหาจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินไป เช่น การติดตั้งฉากกั้นเพื่อบดบังทัศนียภาพเพื่อป้องปรามนักท่องเที่ยวที่จ้องจะมาถ่ายรูปอย่างเดียว การจัดเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักปีนเขา และการจำกัดจำนวนผู้ขึ้นเขาในแต่ละวัน