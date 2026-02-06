เลือกตั้งนายกฯ ญี่ปุ่น ทรัมป์ออกตัวหนุนทาคาอิจิ​ นัดปลูกต้นซากุระที่สหรัฐ​ มี.ค.​

ทรัมป์ให้การสนับสนุนนางสาวทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ก่อนการเลือกตั้ง และเผยกำหนดการเยือนสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม
วอชิงตัน (6 ก.พ.)- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่นางสาวซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศ และกล่าวว่าจะยินดีต้อนรับเธอสู่ทำเนียบขาวในวันที่ 19 มีนาคม
แม้ว่าทรัมป์จะเป็นข้อยกเว้นอยู่บ่อยครั้ง แต่เป็นเรื่องที่หาได้ยากมากที่ผู้นำประเทศใดประเทศหนึ่งจะให้การสนับสนุนบุคคลทางการเมืองคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะก่อนการเลือกตั้งระดับชาติในต่างประเทศ เขาเรียกการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ว่า "มีความสำคัญมาก" สำหรับอนาคตของญี่ปุ่น และยกย่องทาคาอิจิที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้นำที่ "แข็งแกร่ง มีอำนาจ และชาญฉลาด"
ในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ทรัมป์ยังกล่าวอีกว่า เขาและทีมงานประทับใจในตัวเธอเมื่อได้พบกันในญี่ปุ่นเมื่อประมาณสามเดือนก่อน
“นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องอย่างยิ่งสำหรับงานที่เธอและพรรคพวกของเธอกำลังทำอยู่ และด้วยเหตุนี้ ในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ผมจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และสมบูรณ์แก่เธอ และสิ่งที่พรรคพวกที่ได้รับการเคารพอย่างสูงของเธอกำลังเป็นตัวแทนอยู่” ทรัมป์เขียน
เมื่อปลายเดือนธันวาคม ทาคาอิจิกล่าวว่าเธอกำลังพิจารณาที่จะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อพบกับทรัมป์อีกครั้ง และผู้นำทั้งสองได้ยืนยันระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อต้นเดือนมกราคมว่าพวกเขาจะพบกันในฤดูใบไม้ผลิ
การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งแรกของทาคาอิจินับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนตุลาคม จะตรงกับเทศกาลชมดอกซากุระประจำปีอันโด่งดังของวอชิงตัน ซึ่งในปีนี้จะเริ่มในวันที่ 20 มีนาคม ซึ่งเป็นวันหลังจากกำหนดการประชุมที่ทำเนียบขาว
เทศกาลนี้เป็นการรำลึกถึงการมอบต้นซากุระจากโตเกียวให้กับเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาในปี 1912 และมิตรภาพอันยาวนานระหว่างสองประเทศ
เมื่อนางทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น ต้อนรับนายทรัมป์ที่โตเกียวเมื่อปลายเดือนตุลาคม ทั้งสองได้แสดงเจตจำนงที่จะร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ในปี 2026 ในเวลานั้น เธอได้ยืนยันคำมั่นสัญญาของญี่ปุ่นที่จะบริจาคต้นซากุระ 250 ต้นให้แก่สหรัฐฯ
เช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว นางทาคาอิจิและนายทรัมป์น่าจะยืนยันถึงความแข็งแกร่งของพันธมิตรด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ อีกครั้ง และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ทั้งสองอาจร่วมกันปลูกต้นซากุระสองสามต้นด้วย
นายทรัมป์ยกย่องนางทาคาอิจิมาตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่ดำรงตำแหน่งในฐานะลูกศิษย์ของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ซึ่งประธานาธิบดีมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดด้วยในช่วงวาระแรกของเขา
นอกจากจะอวยพรให้เธอ "โชคดี" ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ข้อความของนายทรัมป์ในวันพฤหัสบดียังเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าที่สหรัฐฯ และญี่ปุ่นได้ทำร่วมกันในด้านความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงทางการค้าที่ "สำคัญมาก"
ข้อตกลงที่บรรลุได้เมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา ภายหลังการขู่ว่าจะขึ้นภาษีของทรัมป์นั้น รวมถึงคำมั่นสัญญาของญี่ปุ่นที่จะลงทุน 5.50 แสนล้านดอลลาร์ในภาคส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ เช่น เซมิคอนดักเตอร์และแร่ธาตุสำคัญ
คาดว่าทรัมป์จะร่วมเฉลิมฉลองโครงการที่จะเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้กับทาคาอิจิ ซึ่งได้ให้คำมั่นว่าจะสร้าง "ยุคทองใหม่" ให้แก่ทั้งสองประเทศ
การเดินทางไปวอชิงตันของทาคาอิจิจะเกิดขึ้นก่อนการเยือนจีนของทรัมป์ในเดือนเมษายน ซึ่งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา จีนได้แสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อคำพูดของทรัมป์เกี่ยวกับวิกฤตช่องแคบไต้หวันที่อาจเกิดขึ้น
กระทรวงการต่างประเทศของจีนอ้างคำพูดของทรัมป์ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนนั้น "สำคัญที่สุดในโลก"
ขณะเดียวกัน สี จิ้นผิง เน้นย้ำว่าไต้หวันเป็น "ประเด็นที่สำคัญที่สุด" ในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ตามที่กระทรวงฯ ระบุ
จีนมองว่าไต้หวันเป็นดินแดนของตนเอง และไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังเข้าควบคุมเกาะประชาธิปไตยที่ปกครองตนเองแห่งนี้
ต่างจากประธานาธิบดีคนก่อนๆ ทรัมป์ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับไต้หวันและประเด็นอื่นๆ ที่รัฐบาลจีนมองว่ามีความอ่อนไหวทางการเมือง
ยังคงต้องรอดูว่าทรัมป์จะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์รอบๆ ไต้หวันกับทาคาอิจิอย่างละเอียดแค่ไหน แต่ความพยายามอย่างต่อเนื่องของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องปรามของพันธมิตรและลดการพึ่งพาจีนในเรื่องแร่หายากนั้น เกือบจะแน่นอนว่าจะอยู่ในหัวข้อหลักของการสนทนาเมื่อพวกเขาพบกันตัวต่อตัวในครั้งต่อไป