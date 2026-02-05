ญี่ปุ่นจีบ TSMC เดินหน้าสร้างโรงงานชิปขั้นสูงแห่งใหม่ที่คุมาโมโตะ​

ญี่ปุ่นจับมือ TSMC เดินหน้าแผนตั้งโรงงานชิป 3 นาโนเมตรแห่งแรกในประเทศที่คุมาโมโตะ มุ่งเสริมความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีขั้นสูง
โตเกียว (5 ก.พ.) - นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ และซีอีโอของบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เมนูแฟคเจอริ่ง (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. หรือ TSMC) เริ่มการเจรจาในวันพฤหัสบดี โดยบริษัทจะชี้แจงแผนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงจำนวนมากในจังหวัดคุมาโมโตะ
แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า TSMC หนึ่งในผู้ผลิตชิปชั้นนำของโลก กำลังวางแผนที่จะผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยใช้เทคโนโลยี 3 นาโนเมตร ที่โรงงานในคุมาโมโตะ ซึ่งจะเป็นแห่งแรกในญี่ปุ่น
ระหว่างการเจรจาที่ทำเนียบรัฐบาลในโตเกียว คาดว่าทาคาอิจิจะแจ้งให้ซีอีโอ ซี.ซี. เว่ย ทราบถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการสนับสนุนโครงการนี้ โดยกล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ตามข้อมูลจากกระทรวงฯ นายเว่ยมีกำหนดเข้าพบกับนายเรียวเซ อากาซาวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ในช่วงบ่ายของวันนี้
นอกจากนี้ บริษัท TSMC กำลังสร้างโรงงานแห่งที่สองในจังหวัดคุมาโมโตะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น โดยบริษัทวางแผนที่จะผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่มีเทคโนโลยีเทียบเท่า 6 นาโนเมตรในโรงงานแห่งนี้