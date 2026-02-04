ค่าครองชีพพุ่ง! ​ คนย้ายเข้าโตเกียวชะลอตัวครั้งแรกในรอบ 4 ปี

โตเกียวไม่เหมือนเดิม ยอดคนย้ายเข้าชะลอตัวครั้งแรกในรอบ 4 ปี หลังค่าเช่าพุ่งไม่หยุด สะท้อนภาพเมืองหลวงที่เปลี่ยนไป
โตเกียว (4 ม.ค.) - ข้อมูลจากรัฐบาลแสดงให้เห็นเมื่อวันอังคารว่า การไหลเข้าสุทธิของประชากรสู่โตเกียวในปี 2568 ชะลอตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ท่ามกลางค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้นทั่วใจกลางเมือง ขณะที่เมืองหลวงของญี่ปุ่นยังคงเป็นศูนย์กลางของโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงาน
จำนวนคนที่ย้ายเข้ามาในโตเกียวมากกว่าคนที่ย้ายออกไป 65,219 คนในปีที่แล้ว ลดลง 14,066 คนจากปีก่อนหน้า และเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2564 ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา
ตามข้อมูลจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารจำนวนคนที่ย้ายเข้ามาในเมืองหลวงลดลง 9,611 คนจากปี 2567 เหลือ 451,843 คน ขณะที่จำนวนคนที่ย้ายออกไปเพิ่มขึ้น 4,455 คน เป็น 386,624 คน
จำนวนประชากรที่เข้ามาในประเทศลดลงในปี 2020 และ 2021 ในช่วงการระบาดใหญ่ แต่เริ่มเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ปี 2022 เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทาง
จาก 47 จังหวัดของประเทศ มี 40 จังหวัดที่มีคนย้ายออกมากกว่าย้ายเข้า จำนวนประชากรที่ย้ายเข้ามาในเขตมหานครที่ครอบคลุมโตเกียว ชิบะ คานากาวะ และไซตามะ อยู่ที่ 123,534 คน ลดลง 12,309 คนจากปีก่อนหน้า
ส่วนการย้ายเข้ามาครั้งต่อไปในเขตโอซาก้า ซึ่งครอบคลุมจังหวัดโอซาก้า เกียวโต เฮียวโกะ และนารา เพิ่มขึ้น 6,063 คน เป็น 8,742 คน
ในส่วนของการย้ายถิ่นฐานโดยรวม มีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในญี่ปุ่นทั้งหมด 782,165 คน ขณะที่ย้ายออกไป 409,592 คน
รัฐบาลกลางได้กำหนดปีงบประมาณ 2027 เป็นเป้าหมายในการสร้างสมดุลการไหลเวียนของประชากรระหว่างเขตมหานครโตเกียวและพื้นที่ชนบท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูภูมิภาค แต่ในเดือนธันวาคม รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะไม่กำหนดเส้นตาย เนื่องจากพบว่าเป้าหมายดังกล่าวทำได้ยาก