ส่งออกสินค้าเกษตรญี่ปุ่นทุบสถิติใหม่ พุ่งแตะ 1.7 ล้านล้านเยน

อาหารญี่ปุ่นครองโลก ดันยอเกษตรดส่งออกสินค้าเกษตรทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ พุ่งทะยานกว่า 1.7 ล้านล้านเยน ทำลายสถิติต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ตอบรับกระแสความนิยมวาโชคุและเทรนด์สุขภาพทั่วโลก
โตเกียว (3 ก.พ.)- กระทรวงของญี่ปุ่นแถลงเมื่อวันอังคารว่า การส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมง รวมถึงอาหารของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1.7 ล้านล้านเยน (1.09 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2025 ทำลายสถิติเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน ท่ามกลางความนิยมที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกของอาหารญี่ปุ่น หรือวาโชคุ
ท่ามกลางความตระหนักด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น การส่งออกชาเขียวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปีที่แล้ว และการส่งออกสินค้าหลัก 20 รายการ รวมถึงเนื้อวัวและข้าว ก็แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้เพิ่มขึ้น 12.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีต่อปี ตามรายงานของกระทรวง
แต่การส่งออกต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ 2 ล้านล้านเยนในปี 2025 โดยความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาตลาดส่งออกถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากรัฐบาลตั้งเป้าหมายการส่งออกไว้ที่ 5 ล้านล้านเยนในปี 2030
เมื่อพิจารณาตามประเทศและภูมิภาค สหรัฐอเมริกาเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งที่ 2.762 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้น 13.7 เปอร์เซ็นต์ จากความต้องการชาเขียวและอาหารทะเลที่ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะมีการเก็บภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วก็ตาม
ฮ่องกงอยู่ในอันดับสองที่ 2.228 แสนล้านเยน ตามมาด้วยไต้หวันที่ 1.812 แสนล้านเยน ขณะที่จีนซึ่งได้กลับมาใช้มาตรการระงับการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูต อยู่ในอันดับที่สี่ที่ 1.799 แสนล้านเยน
การส่งออกไปยังจีนเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสามปี เพิ่มขึ้น 7.0 เปอร์เซ็นต์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของเบียร์และไม้ซุง
ในแง่ปริมาณ การส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น 3.2 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว เป็น 46,573 ตัน ส่วนการส่งออกข้าวสารบรรจุห่อเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 21.8 เปอร์เซ็นต์ เป็น 2,950 ตัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของการบริโภคในร้านอาหารเครือข่ายของญี่ปุ่นในต่างประเทศ
รัฐบาลตั้งเป้าที่จะเพิ่มการส่งออกข้าวประจำปี ซึ่งรวมถึงข้าวสารบรรจุห่อและแป้งข้าวเจ้า ให้ได้ 353,000 ตันในปี 2030
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงกล่าวว่า “เราจำเป็นต้องขยายจุดหมายปลายทางไปยังร้านอาหารท้องถิ่นยอดนิยม” นอกเหนือจากร้านอาหารเครือข่ายที่ดำเนินการโดยบริษัทญี่ปุ่น