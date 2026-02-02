ญี่ปุ่นเริ่มขายยาคุมฉุกเฉิน ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ซื้อได้ทั่วประเทศ

โตเกียว (2 ก.พ.) - ร้านขายยาประมาณ 7,000 แห่งทั่วญี่ปุ่นเริ่มจำหน่ายยาคุมฉุกเฉินแบบไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา โดยไม่มีข้อจำกัดด้านอายุหรือความยินยอมจากผู้ปกครอง
ยา NorLevo จะได้ผลดีที่สุดภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ และต้องรับประทานต่อหน้าเภสัชกร ณ ร้านที่ซื้อยา แม้ว่ายาชนิดนี้จะวางจำหน่ายแบบไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ในหลายประเทศแล้ว แต่ก่อนหน้านี้ในญี่ปุ่นจำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ได้เผยแพร่รายชื่อร้านขายยาและร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายยาคุมฉุกเฉิน บนเว็บไซต์ของกระทรวง โดยระบุจำนวนเภสัชกร เพศ และความพร้อมในการให้คำปรึกษานอกเวลาทำการด้วย
ยา NorLevo จะวางจำหน่ายเฉพาะในสถานพยาบาลที่ตรงตามข้อกำหนดบางประการ รวมถึงสถานพยาบาลที่สามารถรับประกันความเป็นส่วนตัวและให้ความร่วมมือกับสูตินรีแพทย์ในพื้นที่ใกล้เคียง ราคาขายปลีกที่แนะนำคือ 7,480 เยน (50 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อเม็ด และไม่สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้
เภสัชกรที่ได้รับการฝึกอบรมจะใช้แบบตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าผู้หญิงสามารถรับประทานยาได้หรือไม่ เนื่องจากยาไม่ได้รับประกันว่าจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% จึงแนะนำให้ทำการทดสอบการตั้งครรภ์หรือไปพบสูตินรีแพทย์หลังจากสามสัปดาห์
ยาชนิดนี้สามารถซื้อได้เฉพาะผู้ที่ต้องการใช้เท่านั้น และไม่จำหน่ายให้แก่บุคคลที่สามหรือผู้ชาย
ร้านขายยาและร้านจำหน่ายยาคุมกำเนิดอาจแนะนำผู้ที่มีอายุ 16 ปีหรือต่ำกว่า หรือผู้หญิงที่ซื้อยาหลายครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ ให้ไปขอความช่วยเหลือจากสถานพยาบาล และแนะนำให้ติดต่อองค์กรช่วยเหลือในท้องถิ่นหากสงสัยว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ
การจำหน่ายยาคุมกำเนิดแบบไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์สำหรับผู้หญิงอายุ 16 ปีขึ้นไป ได้เริ่มทดลองในร้านขายยาบางแห่งทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023